500 000 фрибетов за ставку на Лигу Наций

Сборные со всей Европы сражаются за звание сильнейших. Интереснейшие результаты первых четвертьфиналов: ничья между Нидерландами и Испанией, победа Хорватии над Францией, проигрыш Португалии. Сборная Германии напряженно выиграла на выезде у Италии. Отвечай на вопрос «кто пройдет дальше?» в сторис BetBoom и участвуй в розыгрыше 500 000 фрибетов.

Для участия в розыгрыше заходите на сайт, регистрируйтесь в акции, совершите ставку на любое событие Лиги наций от 1000₽ с коэффициентом от 1.3.

24 марта 100 победителей получат по 5000 фрибетов от BetBoom.