Клиент PARI поставил 1 500 000 рублей на ничью «Акрона» и «Спартака»

12 марта состоится матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на победу столичной команды в основное время — 1.60, что составляет 62% вероятности. Триумф хозяев поля котируется за 6.30 (или 15%). Поставить на ничью можно за 4.30 — 23%. Победа «Спартака» с учетом серии пенальти котируется за 1.30 (74%). Поставить на итоговый успех «Акрона» и их проход в следующий этап турнира можно за 3.70 (26%).

Клиенты PARI верят в ничейный результат по итогам основного времени. На ничью приходится около 64% от общего оборота ставок. Примерно 35% сделано на победу «Спартака», еще приблизительно 1% — на победу «Акрона». На рынке победы с учетом возможной серии пенальти при этом соотношение 99% на 1% в пользу красно-белых.

«Спартак» и «Акрон» играли друг с другом в 15-м туре РПЛ, и тогда сильнее оказались москвичи — 4:0. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в Кубке России получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.10.

Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1.90. «Сухая» встреча для одной из команд или обоих клубов котируется также за 1.90. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 10.00. Тем не менее на рынке точного счета самый вероятный вариант — победа «Спартака» 2:0. Этот исход котируется за 7.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах, котируется за 1.60. При этом если «Спартак» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 3.80. А коэффициент на то, что «Акрон» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 14.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 500 000 рублей на ничью в основное время по котировке 4.00.

«Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе A, но затем подопечные Деяна Станковича проиграли «Ростову» в четвертьфинале Пути РПЛ с общим счетом 3:1. «Акрон» же занял третье место в квартете D, уступив «Зениту» и «Рубину», но обойдя «Факел».

В первом этапе четвертьфинала Пути регионов команда с Артемом Дзюбой в составе одолела «Шинник» (1:0).