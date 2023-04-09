Новая откровенная фотосессия фигуристки Алины Загитовой

20-летняя российская фигуристка Алина Загитова и после завершения активных выступлений не покидает инфополе. Наоборот, чаще генерирует поводы для обсуждения. На уходящей неделе олимпийская чемпионка Пченчхана и амбассадор БК «Лига Ставок» порадовала многочисленных поклонников очередной откровенной фотосессией.

В комментариях - шквал комплиментов.

Даша: "Господи, какая гармоничная".

Sasha: “Убиваешь💔💀 Фотосессии правда вышли на новый уровень”.

Дониер Умаров: “Сегодня Алина будет взрывать весь интернет”.

Сергей Глазьев: “Сногсшибательная!"