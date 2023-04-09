Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
9 апреля 12:10ГлавнаяНовости

Новая откровенная фотосессия фигуристки Алины Загитовой

В комментариях - огонь!
Валентин Васильев
Источник: соцсети Алины Загитовой
Источник: соцсети Алины Загитовой

20-летняя российская фигуристка Алина Загитова и после завершения активных выступлений не покидает инфополе. Наоборот, чаще генерирует поводы для обсуждения. На уходящей неделе олимпийская чемпионка Пченчхана и амбассадор БК «Лига Ставок» порадовала многочисленных поклонников очередной откровенной фотосессией. 

В комментариях - шквал комплиментов.

photo_2023-04-08_14-26-29.jpg

Даша: "Господи, какая гармоничная".

photo_2023-04-08_14-26-29 (2).jpg

Sasha: “Убиваешь💔💀 Фотосессии правда вышли на новый уровень”.

photo_2023-04-08_14-26-30.jpg

Дониер Умаров: “Сегодня Алина будет взрывать весь интернет”.

photo_2023-04-08_14-26-36.jpg

Сергей Глазьев: “Сногсшибательная!"

Ранее по теме:Олимпийская чемпионка Алина Загитова заинтриговала фотосессией в фате
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров