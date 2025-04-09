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18 апреля 8:41ГлавнаяНовости

«Амкал» и PARI презентовали новую форму. Ее создали в Студии Артемия Лебедева

В новой форме отражена история первого в стране медиафутбольного клуба
Валентин Васильев

 Легендарный медиафутбольный клуб «Амкал» презентовал форму от своего партнера, букмекерской компании PARI, и производителя JOGEL. Дизайн формы разработан Студией Артемия Лебедева. 

В новой форме «Амкала» отражена история первого в стране медиафутбольного клуба. В паттернах собраны все составляющие ДНК «Амкала»: год основания и название, девиз «Мы — Амкал, а вы — нет», а также отсылка «Защита — это к Финито».

Дизайнеры Студии Артемии Лебедева подошли с тщательной проработкой и осмыслением к каждому элементу на форме. Игровые номера выполнены динамичным шрифтом, который позволяет подчеркнуть индивидуальность каждого футболиста. Для логотипов «Амкала» и PARI использованы переливающиеся материалы, а стрелка PARI на мятном комплекте сияет в темноте.

«Амкал» еще в конце 2024 года представил как домашнюю, так и гостевую форму, в которой при поддержке PARI проведет шестой сезон Медийной футбольной лиги. Новым этапом презентации стала фотосессия, в рамках которой основатель «Амкала» Герман Эль Классико и ведущие игроки команды — Максим Пичугин, капитан команды Руслан Имаев, Давид Папикян, Анатолий Катрич — раздали стиль.

Клуб вместе с PARI готовит и другие акции, в которых сделает особый акцент на связи медиафутбола и современного искусства.

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