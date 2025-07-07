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7 июля 8:35ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе Андреевой над Наварро на Уимблдоне

Букмекеры оценивают шансы россиянки выше
Руслан Ипполитов

7 июля в 1/8 финала Уимблдона сыграют россиянка Мирра Андреева и представительница США Эмма Наварро. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисисток в предстоящей встрече.

Букмекеры оценивают шансы Андреевой выше. Поставить на победу россиянки можно с коэффициентом 1.60, что соответствует примерно 59% вероятности. Заключить пари на успех Наварро можно с котировкой 2.35 (около 41%). 

Клиенты PARI уверены в успехе Мирры. Примерно 97% от общего объема ставок на исход игры приходится на российскую теннисистку.

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Ставка на Андрееву с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.54, а на успех россиянки в одной из партий можно заключить пари с коэффициентом 1.28. Вероятность того, что Наварро не отдаст сопернице ни сета, оценивается котировкой 3.70. Поставить на то, что американка выиграет как минимум одну партию, можно за 1.52.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 3.00. За 2.35 можно сделать ставку на то, что каждая из теннисисток сможет выиграть хотя бы один сет.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.31 и включил в него пари на победу Андреевой. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.57.

Мирра Андреева — седьмая ракетка мира. Выйдя в 1/8 финала, она повторила свое лучшее достижение на Уимблдоне. На этом турнире россиянка обыграла Маяр Шериф, Лючию Бронцетти и Хейли Баптист, не отдав соперницам ни сета. Сделать ставку на чемпионство Мирры в этом году можно за 8.00, а на то, что россиянка дойдет до финала, предлагают котировку 4.00.

Эмма Наварро посеяна на Уимблдоне под десятым номером. В прошлом году она дошла до четвертьфинала на этом турнире. В первых трех кругах Эмма оказалась сильнее Петры Квитовой, Вероники Кудерметовой и действующей победительницы турнира Барборы Крейчиковой. Шансы Наварро выиграть Уимблдон-2025 оценили в 25.00, а поставить на ее выход в финал можно за 11.00.

Андреева и Наварро играли между собой один раз. В 2024 году в первом круге турнира в Цинциннати россиянка победила 6:2, 6:2.

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