Клиенты PARI: Аргентина обыграет Колумбию в отборе на ЧМ-2026

11 июня сборные Аргентины и Колумбии встретятся в рамках отборочного турнира Южной Америки к чемпионату мира по футболу-2026. Игра пройдет на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и стартует в 03:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом сборную Аргентины. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.73, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех Колумбии можно за 5.50, ничья идет за 3.60. Эти котировки выражают вероятности 18% и 27%.

Клиенты PARI согласны с оценками букмекеров. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу аргентинцев.

По оценкам аналитиков, предстоящая игра вряд ли порадует зрителей голевым изобилием. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.30, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.65. Букмекеры сомневаются, что болельщики увидят обмен голами, оценивая такое развитие событий коэффициентом 2.25. Если забьет только Аргентина, сыграет ставка за 2.70, такую же ставку на Колумбию можно сделать за 7.40.

Наиболее вероятным исходом матча считается победа бело-голубых со счетом 1:0. Поставить на такой результат можно с коэффициентом 5.50.

Сборная Аргентины лидирует в таблице южноамериканского отборочного турнира, набрав 34 очка в 15 матчах. После поражения Парагваю (1:2) аргентинцы вышли на серию из четырех побед подряд, обыграв Перу (1:0), Уругвай (1:0), Бразилию (4:1) и Чили (1:0).

Сборная Колумбии набрала 21 очко, одержав лишь пять побед в рамках отборочного турнира. Команда не может выиграть уже пять матчей подряд, проиграв Уругваю (2:3), Эквадору (0:1) и Бразилии (1:2), а также поделив очки с Парагваем (2:2) и Перу (0:0). Колумбийцы, однако, занимают шестое место и благодаря этому на данный момент выходят на чемпионат мира напрямую.