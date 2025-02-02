Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» в 24-м туре АПЛ

2 февраля в центральном матче 24-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы действующего чемпиона и вице-чемпиона Англии, а также рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи в столице Великобритании букмекеры считают шансы хозяев на успех более высокими. На победу «Арсенала» можно сделать ставку по коэффициенту 1.97, что соответствует примерно 49% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.55 (около 27%). Вероятность триумфа «Манчестер Сити» котируется за 3.80 (около 24%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что успеха добьется действующий чемпион Англии. На победу «Манчестер Сити» приходится 58% от общего объема ставок на исход игры. Еще 38% от всего объема пари сделано на триумф «Арсенала», а 4% — на ничью.

Эксперты ждут от команд Микеля Артеты и Хосепа Гвардиолы результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.77. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.05. Стоит отметить, что в семи последних матчах с участием «Ман Сити» во всех турнирах сыграла ставка на тотал больше 3.5 по голам.

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся сохранить в этом матче ворота «сухими». Вероятность того, что оба соперника забьют друг другу, оценивается коэффициентом 1.67. Котировки на обратный исход составляют 2.15. На отрезке из десяти последних матчей во всех турнирах «Арсенал» обменивался голами со своими соперниками шесть раз, а «Ман Сити» — семь.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 7.50. Вероятность победы любой из команд с сухим счетом котируется за 2.45. Поставить на то, что «Арсенал» откроет счет, можно за 1.65. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.45.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками, отставая от лидера «Ливерпуля» на шесть баллов (по потерянным — на девять). «Ман Сити» идет на четвертой строчке с 41 очками. На этой неделе «канониры» пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв «Жирону» (2:1). «Горожане» выиграли в ЛЧ свой матч у «Брюгге» (3:1) и вышли в раунд плей-офф, хотя по ходу матча уступали 0:1 и находились на грани вылета из турнира. Встреча этих соперников в первом круге завершилась вничью 2:2, причем «горожане» отыгрались на восьмой компенсированной минуте.

Для клиентов PARI открыта линия на итоги сезона АПЛ-2024/25. Основным претендентом на чемпионский титул считается «Ливерпуль» — коэффициент на победу «красных» составляет 1.20. Следом идет «Арсенал» (5.50). «Ман Сити» (20.00) замыкает топ-3 главных фаворитов турнира.