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8 ноября 9:42ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на победу «Арсенала» над «Севильей» в Лиге чемпионов

Аналитики предсказывают яркий и результативный футбол
Валентин Васильев

8 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Севилью». Матч группы B состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом. Сделать ставку на победу «канониров» можно по коэффициенту 1.32, что соответствует примерно 74% вероятности. На ничью установлена котировка 6.00 (около 16%). Триумф «Севильи» идет в линии PARI за 10.00 (10%).

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. Примерно 97% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу «Арсенала».

По оценкам аналитиков PARI, встреча получится результативной. Ожидается, что команды Микеля Артеты и Диего Алонсо забьют на двоих как минимум три гола. Поставить на это можно за 1.60. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.35. Стоит отметить, что с начала сезона участники встречи в Лондоне провели по 14 игр в национальных чемпионатах и Лиге чемпионов. Ставка на тотал больше 2.5 зашла на этом отрезке в десяти матчах с участием «Арсенала» и восьми встречах с участием «Севильи».

Вероятность обмена голами котируется за 1.97. Спрогнозировать обратный исход можно за 1.85. К данному моменту ставка «обе забьют» в матчах с участием «Арсенала» зашла семь раз из 14, а в случае с «Севильей» она сыграла 11 раз из 14.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается предсказать точный счет. Наиболее вероятный вариант — победа лондонцев 2:0 за 7.00. На «Арсенал» с форой (–1.5) установлен коэффициент 1.88. Если же «Севилья» проиграет с разницей не более чем в один мяч, сыграет котировка 1.95. Предсказать триумф любой из команд с сухим счетом предлагается за 1.97.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 500 000 рублей на «Арсенал» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.90. Клиент включил этот прогноз в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 10.31

Перед игрой на «Эмирейтс» вице-чемпион Англии лидирует в группе B с шестью очками в трех матчах. Действующий победитель Лиги Европы набрал лишь два балла и занимает в турнирной таблице группы третью строчку. Очная встреча этих команд 24 октября в Севилье завершилась победой «Арсенала» со счетом 2:1.

В АПЛ «Арсенал» занимает четвертую строчку. Перед сегодняшней игрой потерпел два поражения подряд — со счетом 1:3 от «Вест Хэма» в Кубке лиги и 0:1 от «Ньюкасла» в чемпионате. У «Севильи» положение дел намного хуже. Команда не только не выиграла ни одного матча в Лиге чемпионов, но и в чемпионате последнюю победу одержала 26 сентября (5:1 над «Альмерией»). В турнирной таблице Ла Лиги команда Алонсо идет на 15-й строчке.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 3 500 000 рублей на победу Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона

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