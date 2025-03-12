«Астон Вилла» не оставит шансов «Брюгге» и пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, считают эксперты PARI

12 марта в Лиге чемпионов пройдут заключительные матчи 1/8 финала. В одном из них сойдутся «Астон Вилла» и «Брюгге». Первый поединок команд завершился победой английского клуба со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами англичан. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с котировкой 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Успех «Брюгге» оценивается коэффициентом 4.70 (около 21%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.95 (приблизительно 24%). На выход «вилланов» в 1/4 финала установлен коэффициент 1.02 (около 94% вероятности). Котировки на проход бельгийской команды в следующую стадию составляют 15.00 (примерно 6%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Астон Виллы». На победу английского клуба приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи.

Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.22. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.72. Исход, при котором будет забито менее трех мячей, доступен за 2.15. На минимум четыре гола аналитики дают котировку 2.65. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.75. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.10.

«Брюгге» забивал в 12 последних матчах. Вероятность того, что бельгийцы отличатся и на «Вилла Парк», оценивается котировкой 1.52. Два гола от «Брюгге» в грядущем матче можно взять с котировкой 3.45. «Астон Вилла» забивала в восьми последних матчах. Вероятность того, что англичане смогут распечатать ворота бельгийского клуба, оценивается котировкой 1.13. Ставка на индивидуальный тотал голов «Астон Виллы» больше 1.5 доступна за 1.70. Минимум три мяча от подопечных Унаи Эмери можно взять за 3.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 250 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех матчей Лиги чемпионов, включив в него ставку на индивидуальный тотал англичан больше 1.5 за 1.70. Общий коэффициент экспресса составил 4.57.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 8.00. Победу «Астон Виллы» со счетом 2:1, 2:0 или 1:0 можно взять за 8.50. Коэффициент на успех гостей со счетом 2:1 составляет 15.00.

Ставка на чемпионство «Астон Виллы» доступна за 30.00. Коэффициент на выход подопечных Эмери в финал турнира составляет 13.00. Вероятность того, что «Брюгге» совершит камбэк в серии с «Астон Виллой», а после сможет дойти до финала, оценивается котировкой 250.00. Взять чемпионство бельгийского клуба можно за 700.00.