Клиенты PARI: «Интер» обыграет «Аталанту» в Серии А

16 марта поклонников итальянского футбола ожидает большой матч. В рамках 29-го тура Серии А сойдутся два лидера турнирной таблицы — «Интер» и «Аталанта». Матч состоится на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают, что небольшое преимущество будет на стороне хозяев. Поставить на победу «Аталанты» можно с котировкой 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 2.70 (около 35%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.35 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI, наоборот, убеждены в успехе подопечных Симоне Индзаги. На победу «Интера» приходится 90% от общего оборота пари на исход встречи, около 10% — на триумф «Аталанты», и менее 1% — на ничью.

Обе команды являются лидерами чемпионата по количеству забитых мячей, поэтому аналитики полагают, что грядущий матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.27. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.90. Вероятность того, что в поединке будет сразу четыре гола и более, оценивается котировкой 3.05. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.70. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.15.

«Интер» подходит к этому матчу с серией из шести матчей без поражений. Кроме того, миланский клуб выиграл три последних поединка с «Аталантой», забив в них суммарно десять мячей и ни разу не пропустив. Коэффициент на то, что «Интер» отправит в ворота соперника минимум два мяча, составляет 2.45. Сразу три гола от «нерадзурри» можно взять за 5.60.

Вероятность того, что «Интер» вновь не пропустит от «Аталанты», оценивается котировкой 3.70. Индивидуальный тотал подопечных Джан Пьеро Гасперини больше 1.5 можно взять за 2.35, а тотал больше 2.5 — за 5.40.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Победу «Интера» со счетом 0:1 можно взять за 9.50. Ставка на успех хозяев со счетом 2:1 идет за 10.00.

«Интер» подходит к этому матчу в качестве лидера турнирной таблицы, опережая «Наполи» на одно очко, а «Аталанту» — на три. Коэффициент на чемпионство подопечных Индзаги составляет 1.60. Вероятность того, что трофей по итогам сезона достанется клубу из Бергамо, оценивается котировкой 8.50.