«Барса» или «Атлетико»? Павел Погребняк и Никита Ковальчук поделились мыслями по поводу ответного матча полуфинала Кубка Испании

2 апреля пройдет ответный матч полуфинала Кубка Короля — «Атлетико» примет «Барселону». В первом матче команды выдали голевой триллер, закончив игру со счетом 4:4. Амбассадоры BetBoom Павел Погребняк и Никита Ковальчук дали свои прогнозы на противостояние.

Каждым матч между командами в этом сезоне - это украшение тура. Волевой камбэк мадридцев, а затем и каталонцев в Ла Лиге. Качели со счетом 4:4 в первом круге Кубка. Стоит ли ждать продолжения блокбастера в этом матче?

Погребняк: «Не думаю, что будет голевая феерия. «Атлетико» сейчас не в лучшей форме — пять игр без побед. Всё пошло наперекосяк после того вылета от «Реала» в ЛЧ по пенальти. Это ударило по команде, и с тех пор они никак не могут собраться. Остался один шанс на трофей — Кубок Испании. Симеоне, скорее всего, сделает ставку на результат: хоть 1:0, хоть 0:0 с допами — но «Атлетико» должен пройти».

Ковальчук: «После того как «Барселона» разобралась с «Атлетико» в чемпионате, тут уже дело принципа – нельзя ударить в грязь лицом. Но проблема в том, что нынешнему «Атлетико» для победы нужно, чтобы соперник облажался. С «Барсой» это вряд ли произойдет. Будет конкурентно, будет мало голов, но каталонцы свой забьют – и этого хватит. Зато потом посмотрим на очередное «Эль-Класико» в финале».

Альварес набрал отличную форму, а Рафинья не терял ее с начала сезона. Как ты считаешь, их дуэль станет решающим фактором в противостоянии?

Погребняк: «Альварес действительно отлично играет, Рафинья — тоже. Но я бы не зацикливался на их противостоянии. В этих командах все 11 игроков — топовые, так что решать может кто угодно».

Ковальчук: «Альварес хорош, но в «Атлетико» от него не все зависит. Ключевые фигуры у мадридцев – Де Поль и Облак. А у «Барсы» Рафинья – это скорее финальный штрих, чем мотор атак. Тут важнее командная работа, особенно в полузащите. Так что оба игрока важны, но только в момент завершения атак».

По твоему мнению, Рафинья сейчас главный фаворит на Золотой мяч? Кто может составить ему конкуренцию?

Погребняк: «Золотой мяч сейчас какой-то размытый. Непонятно, по каким критериям его дают. Рафинья — в числе кандидатов, но не уверен, что он главный претендент».

Ковальчук: «100%-го фаворита нет. У всех кандидатов свои проблемы: Ямаль затерялся на фоне Рафиньи, Салаха подвел вылет из ЛЧ, а бразилец страдает из-за слабой сборной. Всё решит Лига Чемпионов – кто ее выиграет, тот, скорее всего, и получит награду».

Кого хочешь видеть в финале Кубка против мадридского «Реала»?

Погребняк: «Хочется сказать банальность, но нет! Пусть будет «Атлетико» – «Реал». Симеоне должен взять реванш за ⅛ ЛЧ»

Ковальчук: «Барсу». В этом сезоне может быть аж пять «Эль-Класико» – но это же круто! Чем больше, тем лучше».

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Пользователи BetBoom практически единогласно считают «Барселону» фаворитом – 97% ставок пришлось на ее победу. Поставить на команду Флика можно с коэффициентом 2.24.