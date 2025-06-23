Клиенты PARI: «Атлетико» победит «Ботафого» в третьем туре Клубного ЧМ

23 июня состоится матч группы В Клубного чемпионата мира 2025 года между мадридским «Атлетико» и бразильским «Ботафого». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча испанский клуб. Коэффициент на успех номинальных хозяев поля — 1.72, что составляет 57% вероятности. Спрогнозировать победу бразильцев можно по коэффициенту 5.30 (или 18%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.90 (25%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Мадрида. На победу «Атлетико» приходится около 94% от общего оборота ставок на исход матча.

Заключить пари на то, что в предстоящем матче обе команды забьют минимум по одному голу, можно по коэффициенту 1.80. Если мадридцы забьют первыми, сыграет ставка за 1.52. Победа «Ботафого» в обоих таймах котируется за 14.00.

«Атлетико» после поражения от «ПСЖ» (0:4) победил «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:1. «Ботафого» одолел «Сиэтл» (2:1) и сенсационно разобрался с «ПСЖ» (1:0). Аналитики PARI считают, что очное противостояние испанского и бразильского клубов будет результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех голов, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.98.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов поставил на то, что «Атлетико» и «Ботафого» забьют друг другу меньше трех голов, по котировке 1.80.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете B с «Ботафого» и «Атлетико» выступают американский «Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

Перед третьими матчами в группе фаворитами квартета В считаются «ПСЖ» и «Ботафого». На первое место парижан можно поставить за 1.87, команды из Рио-де-Жанейро — за 2.25. Победа «Атлетико» в группе котируется за 8.50.

«ПСЖ» также считается одним из главных претендентов на трофей клубного чемпионата мира. Заключить пари на чемпионство команды Матвея Сафонова и Хвичи Кварацхелии можно за 3.75. Парижане — первые по шансам выиграть титул после «Манчестер Сити» (6.00) и мадридского «Реала» (6.00). Вероятность триумфа «Атлетико» оценивается коэффициентом 50.00, «Ботафого» — 25.00.