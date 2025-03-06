Клиенты PARI: «Тоттенхэм» победит «Аз Алкмар» в 1/8 финала Лиги Европы

6 марта в первом матче ⅛ финала Лиги Европы «АЗ Алкмар» примет «Тоттенхэм» на своём поле. Игра начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Тоттенхэму». Поставить на победу гостей можно за 2.00, что соответствует примерно 50% вероятности. Триумф «АЗ Алкмар» котируется за 3.50 (около 26%). Ничья оценивается в 3.90 (примерно 24%). На проход «АЗ Алкмар» можно поставить с коэффициентом 3.60. Если в ¼ финала Лиги Европы выйдет «Тоттенхэм», сыграет ставка за 1.30.

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе английского клуба. На победу «Тоттенхэма» приходится 95% от общего оборота пари на исход встречи. Также на «шпор» приходится 98% от всего оборота ставок на исход противостояния.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.55. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.50. Последний раз команды встречались между собой в октябре прошлого года в рамках общего тура Лиги Европы. Тогда «Тоттенхэм» победил со счётом 1:0.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 7.50. Победа «Тоттенхэма» 2:1 оценивается в 9.00.

Один из клиентов поставил 160 000 рублей на то, что в матче будет более трех голов, по коэффициенту 2.13.

«Тоттенхэм» занял четвертое место в таблице, выиграв пять матчей из восьми. Сейчас «шпоры» не в лучшей форме: команда победила всего в двух играх из последних пяти во всех турнирах. Однако по-прежнему этот клуб считается вместе с «Манчестер Юнайтед» главным претендентов на триумф в Лиге Европы. Поставить на чемпионство «Тоттенхэма» можно за 6.00.

«АЗ Алкмар» на общем этапе занял 19-е место, поэтому играл в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги Европы. Там «АЗ Алкмар» одолел «Галатасарай» со счетом 6:3 по итогам двух матчей. В последних пяти матчах подопечные Мартена Мартенса не проиграли ни разу. Вероятность триумфа нидерландского клуба в Лиге Европы оценивается коэффициентом 50.00.