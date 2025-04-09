Клиент PARI поставил 200 000 рублей на победу «Барселоны» над «Реалом» в финале Кубка Испании

26 апреля фанатов футбола ждет уже третье Эль-Классико в текущем сезоне. В этот раз «Реал Мадрид» и «Барселона» сойдутся в финале Кубка Испании. Поединок за трофей состоится на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил заклятых соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед стартом матча букмекеры считают фаворитом «Барселону». Поставить на итоговую победу подопечных Ханса-Дитера Флика можно с котировкой 1.67, что соответствует примерно 57% вероятности. Триумф «Реала» оценивается коэффициентом 2.20 (около 43%).

Заключить пари на победу сине-гранатовых в основное время можно по коэффициенту 2.15 (около 44%). Вероятность успеха мадридцев котируется за 3.00 (примерно 32%). На ничью предлагается коэффициент 3.90 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе сине-гранатовых. На победу «Барселоны» приходится 93% от общего оборота пари на исход встречи в основное время, около 5% — на успех «Реала» и менее 2% — на ничью. На рынке ставок на исход противостояния с учетом овертайма и серии пенальти зафиксировано соотношение 93% на 7% также в пользу каталонцев.

Поставить на то, что команды не выявят победителя в основное время, можно с котировкой 3.90. Вероятность того, что судьба матча будет определена в дополнительное время, оценивается коэффициентом 5.80. Котировка на исход, при котором команды дойдут до серии пенальти, составляет 6.70.

Два последних Эль-Классико завершились разгромными победами «Барселоны» — 5:2 и 4:0. Кроме того, уже в девяти очных поединках подряд команды суммарно забивали минимум три мяча за игру. Поэтому аналитики полагают, что и грядущее противостояние получится крайне результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.16. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 1.55. Вероятность того, что зрители в основное время увидят не менее четырех забитых мячей, оценивается котировкой 2.25. Сразу пять голов можно взять за 3.80. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.48. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.65.

«Реал» после серии неудачных матчей начинает постепенно выкарабкиваться из кризиса — подопечные Карло Анчелотти выиграли три последних поединка в Ла Лиге. Однако во всех трех матчах клуб забивал только по одному мячу. Поставить на то, что «Реал» в грядущей игр отличится минимум дважды, можно с котировкой 2.25. Если же мадридцы забьют не менее трех мячей, сыграет коэффициент 5.00.

«Барселона» также выиграла три последних матча в чемпионате, но забила куда больше — шесть мячей. Коэффициент на индивидуальный тотал подопечных Флика больше 1.5 составляет 1.80, а на тотал больше 2.5 — 3.20. Сразу четыре мяча от «Барсы» можно взять за 6.60.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 581 рубль. Один из клиентов PARI поставил на победу «Барселоны» в основное время с коэффициентом 2.15.