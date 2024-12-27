Игроки в PARI ставят на «Барселону» в матче с «Црвеной Звездой»

27 декабря «Барселона» встретится с «Црвеной Звездой» в рамках 18-й недели регулярного сезона Евролиги. Игра пройдет на площадке Дворца спорта «Блауграна» в Барселоне и начнется в 22:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают фаворитом «Барселону». Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.34, что соответствует вероятности 70%. Поставить на успех «Црвены Звезды» можно за 3.25. Вероятность триумфа сербов составляет приблизительно 30%.

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барселоны». На победу каталонцев приходится около 98% от всего объема пари на результат встречи.

По оценкам аналитиков, соперники наберут как минимум 168 очков на двоих. Поставить на тотал больше 167.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 167.5 — с коэффициентом 1.93.

Индивидуальный тотал хозяев больше 87.5 котируется за 1.90. А вот гостям вряд ли удастся набрать больше 82 очков. Индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 82.5 оценен коэффициентом 2.15.

«Барселона» замыкает пятерку фаворитов Евролиги. Ставки на чемпионство сине-гранатовых принимаются по коэффициенту 10.00. Если же в турнире победит «Црвена Звезда», сыграет ставка за 30.00.