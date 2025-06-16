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20 июня 8:18ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Бенфики» над «Окленд Сити» в матче Клубного чемпионата мира

По оценке букмекеров, следует ждать минимум семь забитых мячей
Руслан Ипполитов

В пятницу, 20 июня, в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют лиссабонская «Бенфика» и «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Встреча пройдет на стадионе «Эксплория Стэдиум» в американском городе Орландо и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников перед игрой и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В первом туре группового этапа КЧМ новозеландский клуб разгромно уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:10. И, по оценке аналитиков, это наглядно демонстрирует ограниченные возможности команды: подопечные Кивити Стрита вряд ли окажут сопротивление и в предстоящем матче. Так, сделать ставку на победу «Окленда» можно лишь по коэффициенту 70.00, что эквивалентно примерно 1% вероятности, тогда как котировки на успех «Бенфики» составляют 1.01 (около 96%). Ничья в линии идет за 32.00 (приблизительно 3% вероятности).

Аналогичного мнения придерживаются и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу лиссабонской команды. 

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По оценке букмекеров, в предстоящем матче болельщикам следует ждать как минимум семь забитых мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.77, тогда как обратный вариант доступен за 2.07. Если же командам удастся пробить тотал больше 7.5 голов, сыграет ставка за 2.45. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 4.50, противоположная ставка доступна за 1.20. Поставить на индивидуальный тотал больше 6.5 голов от «Бенфики» можно за 1.90.

Самыми вероятными исходами в линии на точный счет матча являются победы лиссабонцев со счетом 6:0 или 7:0 — они доступны по коэффициенту 7.00. Победа «Бенфики» со счетом 5:0 оценивается котировкой 7.50. Счет 4:0 в пользу португальского клуба доступен за 10.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 250 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на то, что в матче не будет обмена голами. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.40.

В этом году в Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды со всего мира. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард рублей, из которых 125 миллионов гарантированно достанутся победителю. «Бенфика» и «Окленд» попали в группу C, где компанию им также составляют мюнхенская «Бавария» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса. Именно немецкий клуб и является главным фаворитом на первое место в группе — поставить на это можно по коэффициенту 1.25. Следом идет как раз «Бенфика», в первом туре группового этапа сыгравшая с «Бокой» вничью (2:2). Шансы португальцев занять первую строчку оцениваются котировкой 6.50, вторую — котировкой 1.75. Что же касается «Окленд Сити», то команда после разгрома от «Баварии» лишь укрепилась в статусе главного аутсайдера. Даже шансы новозеландского клуба занять третье место в группе букмекеры оценивают астрономической котировкой 400.00.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ-2025. Главными фаворитами здесь являются «ПСЖ» (3.50), «Манчестер Сити» (5.50) и мадридский «Реал» (7.00). Шансы «Бенфики» на победу в турнире оценены котировкой 50.00. Зато можно спрогнозировать выход лиссабонцев в полуфинал чемпионата — такая ставка доступна по коэффициенту 8.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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