Клиент BetBoom стал миллионером после ставки на 5 тысяч рублей

Клиент букмекерской конторы BetBoom оформил успешный экспресс из десяти пунктов с общим коэффициентом 215,29, сообщили в пресс-службе компании.

Все исходы были связаны с футбольными событиями и выбраны в формате выигрыша той или иной команды. Самый крупный коэффициент в рамках экспресса - 3,23 на победу «Нанта» над «Лионом».

Сумма ставки составила 5 тысяч рублей. Итоговый выигрыш пользователя - 1 076 461 рубль.

Напомним, что в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Ежедневно букмекер составляет пять экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15.