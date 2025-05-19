«Балтика» провела чемпионский парад на теплоходе БЕТСИТИход

Партнерский проект
В субботу «Балтика» сыграла вничью с «Енисеем» (0:0) и за тур до конца обеспечила себе чемпионство в Первой лиге.
Сразу после матча состоялась церемония награждения, после чего команда устроила в городе чемпионский парад на реке. От стадиона до центральной точки Калининграда, острова Канта, команда добралась на БЕТСИТИходе. На набережной игроков встречали болельщики, которые устроили пиротехническое шоу.
На острове Канта «Балтика» совместно с БЕТСИТИ устроили яркое световое шоу на главной достопримечательности города - главном фасаде кафедрального собора, а завершилось действие красочным салютом.
Также на острове были расставлены 25 ростовых фигур футболистов с QR-кодами на шортах, которые нужно было отсканировать с помощью специального чат-бота. Болельщиков, сумевших найти всех футболистов, ждал подарок - фирменное худи или футболка, которое можно было кастомизировать в шатре БЕТСИТИ.
А на следующий день любой желающий мог прокатиться на БЕТСИТИходе за регистрацию в приложении. На палубе болельщиков ждали угощения и диджей.
«Балтика» вернулась в РПЛ в первый же сезон после вылета. В последнем туре Первой лиги команда сыграет с тульским «Арсеналом».
Партнерский проект