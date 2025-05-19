«Балтика» провела чемпионский парад на теплоходе БЕТСИТИход

В субботу «Балтика» сыграла вничью с «Енисеем» (0:0) и за тур до конца обеспечила себе чемпионство в Первой лиге.

Сразу после матча состоялась церемония награждения, после чего команда устроила в городе чемпионский парад на реке. От стадиона до центральной точки Калининграда, острова Канта, команда добралась на БЕТСИТИходе . На набережной игроков встречали болельщики, которые устроили пиротехническое шоу.

На острове Канта «Балтика» совместно с БЕТСИТИ устроили яркое световое шоу на главной достопримечательности города - главном фасаде кафедрального собора, а завершилось действие красочным салютом.

Также на острове были расставлены 25 ростовых фигур футболистов с QR-кодами на шортах, которые нужно было отсканировать с помощью специального чат-бота. Болельщиков, сумевших найти всех футболистов, ждал подарок - фирменное худи или футболка, которое можно было кастомизировать в шатре БЕТСИТИ.

А на следующий день любой желающий мог прокатиться на БЕТСИТИходе за регистрацию в приложении. На палубе болельщиков ждали угощения и диджей.

«Балтика» вернулась в РПЛ в первый же сезон после вылета. В последнем туре Первой лиги команда сыграет с тульским «Арсеналом».