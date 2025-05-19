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19 мая 14:38ГлавнаяНовости

«Балтика» провела чемпионский парад на теплоходе БЕТСИТИход

Яркое завершение триумфального сезона
Валентин Васильев
Источник: БЕТСИТИ
Источник: БЕТСИТИ

В субботу «Балтика» сыграла вничью с «Енисеем» (0:0) и за тур до конца обеспечила себе чемпионство в Первой лиге.

Сразу после матча состоялась церемония награждения, после чего команда устроила в городе чемпионский парад на реке. От стадиона до центральной точки Калининграда, острова Канта, команда добралась на БЕТСИТИходе. На набережной игроков встречали болельщики, которые устроили пиротехническое шоу.

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На острове Канта «Балтика» совместно с БЕТСИТИ устроили яркое световое шоу на главной достопримечательности города - главном фасаде кафедрального собора, а завершилось действие красочным салютом.

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Также на острове были расставлены 25 ростовых фигур футболистов с QR-кодами на шортах, которые нужно было отсканировать с помощью специального чат-бота. Болельщиков, сумевших найти всех футболистов, ждал подарок - фирменное худи или футболка, которое можно было кастомизировать в шатре БЕТСИТИ. 

А на следующий день любой желающий мог прокатиться на БЕТСИТИходе за регистрацию в приложении. На палубе болельщиков ждали угощения и диджей.

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«Балтика» вернулась в РПЛ в первый же сезон после вылета. В последнем туре Первой лиги команда сыграет с тульским «Арсеналом».

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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