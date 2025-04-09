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14 апреля 12:46ГлавнаяНовости

БЕТСИТИ Битву морей посетили более 20 тысяч болельщиков

Праздник удался
Валентин Васильев
Источник фото: ФК «Балтика»
Источник фото: ФК «Балтика»

В Калининграде, 13 апреля, прошла БЕТСИТИ Битва морей, в которой сошлись футбольные клубы «Балтика» и «Сочи».

Встреча была объединена концепцией БЕТСИТИ Дерби. Первый матч из этой серии прошел 9 марта в Сочи и получил название БЕТСИТИ Битва стихий. В нем сыграли партнеры букмекера – «Сочи» и «Урал». 

Приморский «Сочи» олицетворял стихию воды, а промышленный «Урал» – огня.

Второй матч серии стал БЕТСИТИ Битвой морей. Хозяева представляли сильное и непреклонное холодное Балтийское море, а гости — теплое Черное море, где под покровом легкости скрывается неописуемая мощь. 

Перед матчем команды подготовили зрелищные видеоролики с анонсом встречи, а пришедших на стадион болельщиков ждали активности от БЕТСИТИ и «Балтики».

Зрители матча могли принять участие в беспроигрышной лотерее и выиграть мерч БЕТСИТИ и «Балтики», а главным призом была игровая консоль Sony PlayStation 5 в кастомном оформлении. 

Также на стадионе работали футбольные аттракционы и фотозона БЕТСИТИ Битва морей. Атмосферу праздника создавали DJ и ведущий. 

По официальным данным лиги, игру посетили 21391 зритель, а победу в БЕТСИТИ Битве морей со счетом 2:0 одержала «Балтика».

Следующее БЕТСИТИ дерби в Первой лиге пройдет уже 26 апреля. В Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Балтика».

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Источник фото: ФК «Балтика»
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