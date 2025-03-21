PARI: Team Spirit — фаворит в матче с MOUZ на BLAST Open Spring 2025 по CS2

21 марта на турнире BLAST Open Spring 2025 по Counter-Strike 2 фанатов киберспорта ждет большой матч. В группе А сойдутся Team Spirit и MOUZ. Обе команды до старта ивента были в числе основных претендентов на трофей. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что фаворит поединка — Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:00 по московскому времени.

Team Spirit подошла к турниру в качестве второй команды мирового зачета. В первом матче групповой стадии коллектив из СНГ со счетом 2:0 победил аутсайдеров Huns. На успех Spirit в грядущем поединке аналитики дают котировку 1.45. Вероятность того, что состав donk вновь добьется «сухой» победы, оценивается коэффициентом 2.35. Котировка на Spirit с форой по раундам (-3.5) составляет 1.60, а с форой (-7.5) — 2.15. Ставка на то, что в серии будут три карты, доступна за 1.94. Обратный исход можно взять за 1.76.

MOUZ доходила до финала на двух последних крупных чемпионатах. BLAST Open Spring 2025 коллектив Brollan начал с победы над Falcons со счетом 2:0. Кроме того. MOUZ в этом месяце уже побеждала Spirit — поединок на EPL завершился со счетом 2:1. Поставить на то, что Brollan и компания вновь обыграют Spirit, можно с котировкой 2.75. Коэффициент на MOUZ с форой по картам (+1.5) составляет 1.52, а с форой (-1.5) — 5.30. На точный счет 2:1 в пользу европейского клуба аналитики дают котировку 4.60.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе ростера из СНГ. На победу Spirit приходится около 92% от общего объема ставок на исход матча, еще 8% — на триумф MOUZ.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из пользователей PARI собрал экспресс из четырех матчей BLAST, включив в него ставку на победу Spirit за 1.40. Общий коэффициент экспресса составил 3.49.

BLAST Open Spring 2025 проходит с 19 по 30 марта в Лиссабоне, Португалия. На турнире выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $400 тыс. Победитель матча Spirit — MOUZ пройдет в финал группы, где встретится с лучшей командой из пары Virtus.pro — Team Vitality.