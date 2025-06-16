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16 июня 11:22ГлавнаяНовости

PARI: «Бенфика» начнет клубный ЧМ с победы над «Бока Хуниорс»

Матч за второе место в группе?
Валентин Васильев

17 июня в рамках группового этапа клубного чемпионата мира зрителей ждет противостояние «Бока Хуниорс» и «Бенфики». Поединок пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами и начнется в 01:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, «Бенфика» — фаворит предстоящего матча. Поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 1.65, что соответствует примерно 59% вероятности. Успех «Бока Хуниорс» оцениваются котировкой 5.90 (около 17%). Ничейный исход матча доступен за 4.00 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI также больше верят в триумф португальцев. На победу «Бенфики» приходится 96% от общего оборота пари на исход встречи.

Аналитики полагают, что грядущий матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.28. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 1.92. Вероятность того, что команды на двоих забьют минимум четыре гола, оценивается котировкой 3.15. Ставка на исход, при котором клубы обменяются забитыми голами, идет за 2.00. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.80

Индивидуальный тотал «Бенфики» больше 1.5 идет в линии за 1.75. Аналогичная ставка для аргентинцев доступна с коэффициентом 4.30

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценкам аналитиков PARI, является победа «Бенфики» со счетом 1:0 или 2:0 за 7.00. Результативную ничью со счетом 1:1 можно взять за 8.00. Коэффициент на успех «Боки Хуниорс» со счетом 1:0 равен 15.00

Самая крупная ставка на этот матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из шести событий, включив в него победу «Бенфики» за 1.62. Общий коэффициент экспресса составил 5.31.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате — с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете С компанию «Бенфике» и «Боке Хуниорс» составили «Бавария» и новозеландский «Окленд Сити», который уже уступил немцам со счетом 0:10. Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит $1 млрд, из которых 125 млн достанутся победителю. Поставить на то, что трофей завоюет «Бенфика» можно с котировкой 45.00. На чемпионство «Боки Хуниорс» аналитики дают коэффициент 55.00.  

В этом квартете главным фаворитом считается «Бавария» с коэффициентом 1.25. Шансы «Бенфики» и «Боки Хуниорс» выиграть группу котируются за 5.50 и 9.00 соответственно. Очевидным аутсайдером выглядит «Окленд Сити» (500.00).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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