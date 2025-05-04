Клиенты PARI считают, что «Ювентус» одолеет «Болонью» на пути в Лигу чемпионов

4 мая в рамках 35-го тура Серии А поклонников итальянского футбола ждёт поединок команд, которые бьются за Лигу чемпионов, — «Болоньи» и «Ювентуса». Матч пройдет на стадионе «Ренато Даль Ара» в Болонье и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики считают, что у хозяев чуть больше шансов набрать три очка. Поставить на победу «Болоньи» можно по коэффициенту 2.20, что соответствует примерно 45% вероятности. Успех «Ювентуса» оценивается коэффициентом 4.00 (около 24%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.15 (приблизительно 31%).

Клиенты PARI, наоборот, склоняются к успеху гостей: на победу «Ювентуса» приходится около 64% от общего объема ставок на исход матча, почти 19% — на триумф «Болоньи» и 17% — на ничью.

Аналитики ожидают довольно сухой матч. Вероятность того, что «Болонья» и «Ювентус» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.50. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 2.40. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивается котировкой 1.58.

В четырех последних очных поединках оба клуба не уходили с поля без забитого мяча. Коэффициент на исход, при котором команды снова обменяются голами, составляет 2.02. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.78.

«Болонья» и «Ювентус» — две самые нерезультативные команды среди лидеров сезона. Однако два последних их очных поединка, наоборот, получились богатыми на голы — 2:2 и 3:3. При этом у «Ювентуса» в пяти последних поединках в Италии всего шесть забитых мячей. Коэффициент на индивидуальный тотал гостей больше 0.5 составляет 1.60, а на тотал больше 1.5 — 3.90.

«Болонья» в пяти последних играх забила всего четыре мяча, однако команда встречалась преимущественно с лидерами сезона и смогла даже обыграть «Интер» в позапрошлом туре Серии А. Ставка на гол «Болоньи» доступна за 1.30. Вероятность того, что хозяева забьют минимум дважды, оценивается котировкой 2.50. Сразу три мяча от «Болоньи» можно взять за 5.80.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Коэффициент 6.50 аналитики дают на победу «Болоньи» со счётом 1:0. Ставка на победу гостей со счётом 2:1 доступна за 14.00.

«Ювентус» и «Болонья» — соседи в турнирной таблице: команды на четвертой и пятой строчках соответственно. Перед очным поединком их разделяет всего один балл. Оба клуба сейчас борются за место в Лиги чемпионов на будущий сезон.