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30 июня 11:11ГлавнаяНовости

Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты

Кандидатов на «Золотую бутсу» в избытке!
Валентин Васильев
Лучший бомбардир чемпионата Англии Эрлинг Холанд. Источник: ФК «Манчестер Сити»
Лучший бомбардир чемпионата Англии Эрлинг Холанд. Источник: ФК «Манчестер Сити»

На Клубном чемпионате мира по футболу в США в разгаре стадия плей-офф. Пошли игры на выбывание. Главные фавориты букмекеров - «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Реал» - пока оправдывают ожидания болельщиков и прогнозы экспертов. 

Интересно разворачивается борьба и за звание лучшего бомбардира турнира. В данный момент гонку возглавляет аргентинский ветеран Анхель Ди Мария. На КЧМ он забил четыре мяча, причем все - с пенальти, но улучшить свою индивидуальную статистику чемпион мира уже точно не сможет. Команда Ди Марии, «Бенфика», отправилась домой после поражения в экстремальном противостоянии с «Челси».

Сразу шесть футболистов имеют в своем активе по три мяча, в том числе тройка игроков «Баварии» - Майкл Олисе, Гарри Кейн и Джамал Мусиала. В этой же компании турецкий легионер «Ювентуса» Кенан Йылдыз. 

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А вот суперзвезды «ПСЖ», «Ман Сити» и «Реала» пока держатся в тени. У Эрлинга Холанда два забитых мяча, у Хвичи Кварацхелии и Винисуса Жуниора - по одному, у Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле - ноль. Правда, Дембеле провел всего полчаса на турнире после травмы, а Мбаппе еще не играл вообще из-за гастроэнтерита. Но к решающим матчам оба француза должны быть в порядке.

Пока же главными претендентами на «Золотую бутсу» КЧМ-2025 аналитики считают Холанда и Ди Марию. Ставки на индивидуальную победу обоих принимаются с одинаковым коэффициентом 6.00.

Далее в топе фаворитов от PARI идут Кейн (7.50), Олисе (9.00) и Йылдыз (13.00). Победа Кварацхелии и Винисиуса в гонке снайперов котируется за 35.00, Мбаппе - за 40.00, а Дембеле - за 75.00.

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