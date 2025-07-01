Клиенты PARI: «Боруссия» победит «Монтеррей» в 1/8 финала Клубного ЧМ

2 июля дортмундская «Боруссия» сыграет с «Монтерреем» в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и стартует в 04:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Боруссию». Ставки на победу черно-желтых в основное время принимаются по коэффициенту 1.72, что соответствует 56% вероятности. Заключить пари на успех «Монтеррея» можно за 5.10, ничья идет за 3.90. Вероятности этих исходов составляют примерно 20% и 24%.

Практически все клиенты PARI также считают, что матч завершится победой дортмундцев. 98% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Боруссии».

Букмекеры ожидают, что именно черно-желтые выйдут в четвертьфинал турнира, и предлагают поставить на это за 1.35. Для сравнения, аналогичная ставка на «Монтеррей» котируется за 3.25. На этом рынке на проход дортмундцев приходится 99% от всего оборота ставок.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.07. Один из клиентов решил не рисковать — он поставил 105 000 рублей на тотал больше 1 в составе экспресса из шести событий. Самый высокий коэффициент в купоне составил всего 1.90, при этом три ставки уже выиграли. Котировки оставшихся трех ставок не превышают 1.07, а суммарный коэффициент купона составил 4.10.

Букмекеры ожидают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же оба коллектива забьют по два и более гола, сыграет ставка за 5.30.

Наиболее вероятными результатами игры считаются победа «Боруссии» со счетом 1:0, либо ничья со счетом 1:1. Оба исхода котируются за 8.00.

«Боруссия» завершила групповой этап на первом месте в своем квартете, обыграв «Мамелоди Сандаунз» (4:3) и «Ульсан Хендэй» (1:0), а также разделив очки с «Флуминенсе» (0:0). Несмотря на уверенное выступление, дортмундцы не входят в число фаворитов турнира — ставки на их победу в Клубном ЧМ принимаются по коэффициенту 25.00.

«Монтеррей» же вышел в плей-офф со второго места. На групповом этапе команда сыграла вничью с «Интером» (1:1) и «Ривер Плейт» (0:0), победив только «Ураву Ред Даймондс» (4:0). Аналитики считают мексиканцев главными аутсайдерами турнира на данный момент, оценивая их чемпионство коэффициентом 100.00.