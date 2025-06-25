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25 июня 12:18ГлавнаяНовости

PARI: «Боруссия» разгромит «Ульсан Хендэ» на клубном ЧМ

99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу немцев
Валентин Васильев

25 июня дортмундская «Боруссия» сыграет с «Ульсаном Хендэ» в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на арене TQL Stadium в Огайо и стартует в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Боруссию» безусловным фаворитом. Ставки на победу черно-желтых принимаются по коэффициенту 1.25, что соответствует 80% вероятности. Поставить на успех «Ульсана» можно за 13.00, ничья идет за 6.50. Вероятности этих исходов составляют примерно 5% и 15%.

Практически все клиенты PARI согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Боруссии». Один из клиентов поставил 90 000 рублей на успех дортмундцев по коэффициенту 1.25 в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка за 1.28 пришлась на победу «Челси» в матче с «Эсперансом» и уже сыграла. Суммарный коэффициент купона составил 1.60.

Аналитики ожидают, что в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.45, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.75. «Боруссия» пропустила три гола в прошлом матче, поэтому букмекеры считают, что «Ульсан» также сможет забить хотя бы один мяч, и предлагают поставить на это за 1.87. Если же забьют только дортмундцы, сыграет ставка за 2.00.

Тем не менее наиболее вероятным исходом матча считается победа черно-желтых со счетом 2:0. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 7.00.

«Боруссия» неважно проводит групповой этап — в первом матче турнира немцы сыграли по нулям с «Флуминенсе», а затем едва не упустили победу в матче с «Мамелоди Сандаунз» (4:3). Сейчас дортмундцы занимают второе место в группе F, уступая бразильцам по разнице мячей. Впрочем, букмекеры считают, что команда Нико Ковача сможет реабилитироваться и выйти в 1/8 финала с первого места. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.55.

А вот «Ульсан» уже не сможет попасть в следующий этап турнира даже в случае сенсационной победы над «Боруссией». Корейцы проиграли оба предыдущих матча, уступив «Мамелоди Сандаунз» (0:1) и «Флуминенсе» (2:4).

Клубный чемпионат мира продлится до 13 июля. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, 125 миллионов из которых достанутся победителю. Букмекеры сомневаются, что «Боруссия» сумеет справиться с другими тяжеловесами европейского футбола. Ставки на чемпионство черно-желтых принимаются по коэффициенту 35.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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