Клиент PARI поставил 4 000 000 рублей на победу «Лацио» в первом четвертьфинале Лиги Европы

10 апреля в Лиге Европы стартует этап четвертьфиналов. Откроет игровой день противостояние «Лацио» и «Буде-Глимт». Матч состоится на стадионе «Аспмыра» в Буде и начнется в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают, что у подопечных Марко Барони чуть больше шансов на триумф. Поставить на победу «Лацио» можно с котировкой 2.38, что соответствует примерно 40% вероятности. Успех «Буде-Глимт» оценивается коэффициентом 3.05 (около 32%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.47 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе итальянцев. На победу «Лацио» приходится 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, около 2% — на триумф хозяев, и менее процента — на ничью.

На проход римлян в полуфинал аналитики дают коэффициент 1.33. Котировка на исход, при котором в следующий этап попадет норвежский клуб, составляет 3.40. Во всем объеме ставок на победителя противостояния соотношение 96% на 4% в пользу римского клуба.

Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют минимум дважды, оценивается котировкой 1.25. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.85. На исход, при котором будет менее трех мячей, аналитики дают котировку 1.97. На сразу четыре мяча можно поставить с коэффициентом 2.95. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.68. Обратный вариант можно взять за 2.20.

«Буде-Глимт» показывает крайне результативную игру дома в еврокубках — в двух последних матчах клуб забил на своем поле суммарно восемь мячей. Вероятность того, что норвежцы смогут распечатать ворота «Лацио», оценивается котировкой 1.33. Коэффициент на индивидуальный тотал забитых мячей «Буде-Глимт» больше 1.5 составляет 2.45, а на тотал больше 2.5 — 5.90.

«Лацио», наоборот, в последнее время показывает низкую результативность — пять матчей подряд клуб не может забить больше одного мяча за игру. Один гол итальянцев можно взять за 1.23. Коэффициент на два гола от «Лацио» составляет 2.20, а на три — 4.70.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 4 000 000 рублей. Клиент PARI поставил на победу «Лацио» с коэффициентом 2.38.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Коэффициент на успех «Лацио» со счетом 2:1 составляет 9.50. Победу хозяев со счетом 1:0 можно взять с котировкой 10.00.

«Лацио» — второй главный претендент на победу в Лиге Европы сразу после «Атлетика». Вероятность того, что итальянцы выиграют трофей, оценивается котировкой 5.20. «Буде-Глимт», наоборот, считается главным аутсайдером среди оставшихся восьми команд. Коэффициент на чемпионство норвежского клуба составляет 40.00.