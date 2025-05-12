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13 мая 8:53ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: Канада обыграет Францию на ЧМ-2025 по хоккею

Букмекеры считают, что французов ждет разгром
Валентин Васильев

13 апреля сборные Канады и Франции встретятся в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет на «Авичи-Арене» в Стокгольме и начнется в 21:20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI практически не верят в успех французов. Сборная Канады считается безусловным фаворитом с коэффициентом 1.04, что соответствует 95% вероятности. Поставить на победу Франции можно за 34.00, ничья в основное время идет за 18.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 4% и 1%. Поставить на итоговую победу Канады с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.02, такую же ставку на французов можно сделать за 16.00.

Практически все клиенты PARI ставят на успех «кленовых». 99% от общего объема ставок приходится на победу канадцев.

Букмекеры считают, что французов ждет разгром. Поставить на тотал больше 5.5 можно с коэффициентом 1.45, а на тотал меньше 5.5 — с коэффициентом 2.65. При этом букмекеры считают, что обе команды забьют, и предлагают поставить на это за 1.35

Впрочем, один из клиентов PARI решил не рисковать с крупными тоталами. Он поставил 279 000 рублей на тотал больше 3.5 в составе экспресса из трех матчей чемпионата мира (коэффициент 1.20). В его купон также вошли ставки на тотал больше 2.5 в матчах Норвегия — Германия и Словения — Латвия. Суммарный коэффициент экспресса составил 2.00. Если все три ставки сыграют, выплата составит 558 000 рублей.

Сборная Канады — фаворит текущего чемпионата. «Кленовые» выигрывали турнир 28 раз и являются самой титулованной командой в его истории. PARI предлагает коэффициент 2.35 на то, что они смогут обновить свой личный рекорд. Для сравнения, аналогичная ставка на французов котируется за 800.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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