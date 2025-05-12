Клиенты PARI: Канада обыграет Францию на ЧМ-2025 по хоккею

13 апреля сборные Канады и Франции встретятся в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет на «Авичи-Арене» в Стокгольме и начнется в 21:20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI практически не верят в успех французов. Сборная Канады считается безусловным фаворитом с коэффициентом 1.04, что соответствует 95% вероятности. Поставить на победу Франции можно за 34.00, ничья в основное время идет за 18.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 4% и 1%. Поставить на итоговую победу Канады с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.02, такую же ставку на французов можно сделать за 16.00.

Практически все клиенты PARI ставят на успех «кленовых». 99% от общего объема ставок приходится на победу канадцев.

Букмекеры считают, что французов ждет разгром. Поставить на тотал больше 5.5 можно с коэффициентом 1.45, а на тотал меньше 5.5 — с коэффициентом 2.65. При этом букмекеры считают, что обе команды забьют, и предлагают поставить на это за 1.35.

Впрочем, один из клиентов PARI решил не рисковать с крупными тоталами. Он поставил 279 000 рублей на тотал больше 3.5 в составе экспресса из трех матчей чемпионата мира (коэффициент 1.20). В его купон также вошли ставки на тотал больше 2.5 в матчах Норвегия — Германия и Словения — Латвия. Суммарный коэффициент экспресса составил 2.00. Если все три ставки сыграют, выплата составит 558 000 рублей.

Сборная Канады — фаворит текущего чемпионата. «Кленовые» выигрывали турнир 28 раз и являются самой титулованной командой в его истории. PARI предлагает коэффициент 2.35 на то, что они смогут обновить свой личный рекорд. Для сравнения, аналогичная ставка на французов котируется за 800.00.