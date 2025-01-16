PARI: Махачев — фаворит в поединке с Царукяном

19 января чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет четвертую защиту титула в поединке с амбассадором букмекерской компании PARI Арманом Царукяном, занимающим первую строчку в рейтинге. PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на главный бой ивента UFC 311.

Аналитики PARI считают, что Махачев сможет сохранить пояс. Ставки на победу Ислама принимаются по коэффициенту 1.25, что соответствует 80% вероятности. Заключить пари на успех Армана Царукяна можно за 4.15 (около 19%), а на ничью — за 63.00 (примерно 1%).

Клиенты PARI также склоняются к победе действующего чемпиона. 63% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Махачева. На триумф Царукяна сделано 32% и 1% — на ничейный результат.

Самая крупная ставка в размере 420 000 рублей была сделана на победу Ислама в составе экспресса из двух событий. Второе событие в купоне — успех Умара Нурмагомедова в поединке с Мерабом Двалишвили. Крупные ставки делают и на победу Царукяна. Так, один из клиентов заключил пари в пользу Армана на сумму 200 000 рублей.

Первый бой соперников продлился в течение всех трех раундов. Букмекеры полагают, что сценарий предыдущего поединка повторится. Заключить пари на то, что победителя определят судьи, можно с коэффициентом 1.77. Если же поединок завершится досрочно, сыграет ставка за 1.99.

PARIтакже принимает ставки на то, каким образом завершится бой. Вполне вероятным исходом схватки считается победа Махачева по очкам. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.15. Нокаут в исполнении действующего чемпиона котируется за 7.00, а вероятность его победы приемом оценена коэффициентом 3.45.

Если судьи вынесут решение в пользу Царукяна, сыграет коэффициент 7.35. С коэффициентом 9.00 можно заключить пари на победу Армана нокаутом, а сабмишен в его исполнении идет за 25.00.

Ислам Махачев часто использует удушающие приемы, они принесли ему семь побед в карьере. PARI предлагает коэффициент 11.00 на то, что чемпион выиграет при помощи удушения сзади. Царукян также владеет широким арсеналом приемов, но чаще побеждает нокаутами. Если он сможет нокаутировать дагестанца ударом ноги в голову, сыграет ставка за 89.00.

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в 2022 году, победив Чарльза Оливейру. После этого он дважды защитил пояс в боях с Александром Волкановски и Дастином Порье. Если он сможет удержать титул в поединке с Царукяном, то установит рекорд легкого дивизиона по количеству последовательных защит титула. Всего на счету Ислама 27 профессиональных боев и 26 побед, 17 из которых были досрочными.

Арман Царукян — первый номер легкого веса. На своем пути к титульному шансу ахалкалакец побеждал таких известных бойцов, как Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Рекорд претендента насчитывает 22 победы в 25 боях, он финишировал соперников 14 раз.

Первый поединок Царукяна и Махачева состоялся в 2019 году. Арман дал дагестанцу очень конкурентный бой, но все же уступил единогласным решением судей.