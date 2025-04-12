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12 апреля 14:11ГлавнаяНовости

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России

Шесть отечественных спортсменов в нейтральном статусе
Александр Бокулёв
Источник: Федерация тяжелой атлетики России
Источник: Федерация тяжелой атлетики России

С 13 по 21 апреля 2025 года в молдавском Кишиневе пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.

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Расписание

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По московскому времени

13 апреля, воскресенье

С 10:00 — женщины (до 45 и 49 кг)

14 апреля, понедельник

С 10:00 — мужчины (до 55 и 61 кг), женщины (до 55 кг)

15 апреля, вторник

С 10:00 — мужчины (до 67 кг), женщины (до 59 кг)

16 апреля, среда

С 10:00 — мужчины (до 73 кг), женщины (до 64 кг)

17 апреля, четверг

С 09:00 — мужчины (до 81 кг), женщины (до 71 кг)

18 апреля, пятница

С 10:00 — мужчины (до 89 кг), женщины (до 76 кг)

19 апреля, суббота

С 10:00 — мужчины (до 96 и 102 кг), женщины (до 81 кг)

20 апреля, воскресенье

С 09:00 — мужчины (до 102 и 109 кг), женщины (до 87 кг)

21 апреля, понедельник

С 10:00 — мужчины (свыше 109 кг), женщины (свыше 87 кг)

Кто из россиян участвует

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Изначально российская сторона подала заявку из 13 спортсменов. В итоге список сократили до шести человек. Также на турнир допустили 13 белорусов, которые также выступят в нейтральном статусе.

Из россиян в заявку на чемпионат Европы по тяжелой атлетике попали:

  • Исмаил Гаджибеков (до 55 кг)
  • Егор Климонов (до 96 кг)
  • Хас-Магомед Балаев (до 109 кг)
  • Зарина Гусалова (до 71 кг)
  • Мария Груздова (до 81 кг)

Также в списке участников на сайте турнира значится Евгения Гусева (до 71 кг), однако на ресурсах Федерации тяжелой атлетики России она не указана.

Трансляции

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Прямые эфиры чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2025 года организует холдинг «Матч». В частности, трансляции анонсированы на канале «Матч! Арена».

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