Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России

Партнерский проект
С 13 по 21 апреля 2025 года в молдавском Кишиневе пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
По московскому времени
13 апреля, воскресенье
С 10:00 — женщины (до 45 и 49 кг)
14 апреля, понедельник
С 10:00 — мужчины (до 55 и 61 кг), женщины (до 55 кг)
15 апреля, вторник
С 10:00 — мужчины (до 67 кг), женщины (до 59 кг)
16 апреля, среда
С 10:00 — мужчины (до 73 кг), женщины (до 64 кг)
17 апреля, четверг
С 09:00 — мужчины (до 81 кг), женщины (до 71 кг)
18 апреля, пятница
С 10:00 — мужчины (до 89 кг), женщины (до 76 кг)
19 апреля, суббота
С 10:00 — мужчины (до 96 и 102 кг), женщины (до 81 кг)
20 апреля, воскресенье
С 09:00 — мужчины (до 102 и 109 кг), женщины (до 87 кг)
21 апреля, понедельник
С 10:00 — мужчины (свыше 109 кг), женщины (свыше 87 кг)
Изначально российская сторона подала заявку из 13 спортсменов. В итоге список сократили до шести человек. Также на турнир допустили 13 белорусов, которые также выступят в нейтральном статусе.
Из россиян в заявку на чемпионат Европы по тяжелой атлетике попали:
Также в списке участников на сайте турнира значится Евгения Гусева (до 71 кг), однако на ресурсах Федерации тяжелой атлетики России она не указана.
Прямые эфиры чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2025 года организует холдинг «Матч». В частности, трансляции анонсированы на канале «Матч! Арена».
Партнерский проект