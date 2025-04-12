Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России

Изначально российская сторона подала заявку из 13 спортсменов. В итоге список сократили до шести человек. Также на турнир допустили 13 белорусов, которые также выступят в нейтральном статусе.

Из россиян в заявку на чемпионат Европы по тяжелой атлетике попали:

Исмаил Гаджибеков (до 55 кг)

Егор Климонов (до 96 кг)

Хас-Магомед Балаев (до 109 кг)

Зарина Гусалова (до 71 кг)

Мария Груздова (до 81 кг)

Также в списке участников на сайте турнира значится Евгения Гусева (до 71 кг), однако на ресурсах Федерации тяжелой атлетики России она не указана.