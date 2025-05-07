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7 мая 17:16ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 830 000 рублей на победу «Челси» над «Юргорденом» в ответном матче полуфинала Лиги конференций

Почти 99% ставок на исход - на успех британцев
Валентин Васильев

В четверг, 8 мая, лондонский «Челси» и стокгольмский «Юргорден» сыграют между собой в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги конференций УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников перед игрой и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

После победы «синих» в первом матче со счетом 4:1 эксперты считают лондонцев явными фаворитами предстоящего поединка. Сделать ставку на очередной триумф «Челси» можно по коэффициенту 1.15, что соответствует примерно 82% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 8.00 (около 12% вероятности), в то время как котировки на победу «Юргордена» составляют 17.00 (примерно 6%).

Не сомневаются в успехе «Челси» и клиенты PARI. В общем массиве ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу подопечных Энцо Марески. 

Аналитики уверены, что болельщики вправе ожидать от команд результативной игры. По оценкам экспертов, «Челси» и «Юргорден» способны забить в матче как минимум четыре гола — поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.92. В обратном случае сыграет ставка за 1.88. В то же время индивидуальный тотал больше 2.5 на «Челси» оценивается котировкой 1.65

Вероятность обмена голами котируется за 2.17, противоположный вариант доступен за 1.70. Поставить на то, что в матче будут забивать только игроки лондонцев, можно с коэффициентом 1.80.

Самый вероятный счет предстоящего матча — победа «Челси» со счетом 2:0 или 3:0. Поставить на каждый из этих исходов можно по коэффициенту 7.00. Разгромное поражение «Юргордена» со счетом 4:0 оценивается котировкой 9.00 На победу подопечных Энцо Марески 1:0, 2,1 или 3:1 установлен коэффициент 11.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 830 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, в который включил пари на победу «Челси» в основное время, доступное в момент ставки за 1.15. Общий коэффициент экспресса составил 12.17. В случае успеха чистый выигрыш клиенты составит более 9 млн рублей.

«Челси» — сильнейшая команда общего этапа Лиги конференций в текущем сезоне. Подопечные Энцо Марески заняли первое место в таблице, набрав 18 очков из 18 возможных. «Юргорден» также удачно провел общий этап, его результат — пятое место в таблице и 13 набранных баллов. В плей-офф лондонцы поочередно прошли датский «Копенгаген» (победы 1:0 и 2:1) и чешскую «Легию» (3:0: 1:2). Шведы же одолели кипрский «Пафос» (0:1; 3:0) и австрийский «Рапид» (0:1; 4:1). В первом полуфинальном матче «Челси» уверенно разгромил «Юргорден» со счетом 4:1.

В линии PARI можно сделать ставки на итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги конференций. На данный момент главным фаворитом на победу в турнире является «Челси» — поставить на чемпионство лондонцев можно с коэффициентом 1.40. Следом идут испанский «Бетис» и итальянская «Фиорентина». Вероятность их победы в Лиге конференций оценивается котировками 4.00 и 11.00 соответственно. «Юргорден» не имеет никаких шансов на успех. Победа шведского клуба в турнире оценивается котировкой 250.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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