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16 июня 11:18ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ

98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу англичан
Валентин Васильев

16 июня «Челси» сыграет с «Лос-Анджелесом» в рамках группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «Челси» уверенно разберется с первым соперником на турнире. Ставки на победу «аристократов» принимаются по коэффициенту 1.20, что соответствует 80% вероятности. Заключить пари на успех «Лос-Анджелеса» можно за 15.00, ничья идет за 7.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 6% и 14%.

Практически все клиенты PARI согласны с такими оценками. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Челси». Один из клиентов поставил 200 000 рублей на успех «аристократов» по коэффициенту 1.30 в составе экспресса из двух матчей. Вторая ставка с коэффициентом 1.93 пришлась на победу «ПСЖ» в матче с «Атлетико» и уже сыграла. Суммарный коэффициент купона составил 2.51.

Букмекеры считают, что в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.47, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.70. Аналитики считают, что «Лос-Анджелес» вряд ли сумеет забить хотя бы один гол, и предлагают поставить на это за 2.00. Если же забьет только «Челси», сыграет ставка за 1.92.

Наиболее вероятным результатом встречи считается победа «Челси» со счетом 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.00.

В этом году Клубный кубок мира ФИФА проходит в обновленном формате: 32 участника поделены на восемь групп. Турнир продлится до 13 июля, его призовой фонд составит $1 млрд, из которых 125 млн достанутся чемпиону.

«Челси» и «Лос-Анджелес» оказались в группе D вместе с «Фламенго» и «Эсперансом». Хотя подопечные Энцо Марески имеют хорошие шансы стать лидерами своей группы, букмекеры сомневаются, что им удастся выиграть Клубный кубок мира. Если «Челси» станет чемпионом, сыграет ставка за 12.00. У «Лос-Анджелеса» шансов еще меньше — триумф этой команды котируется за 90.00.

Кроме того, в линии PARI можно поставить на результативность команд в рамках группового этапа. К примеру, с коэффициентом 2.05 можно заключить пари на то, что «Челси» оформит минимум восемь голов в последующих трех матчах. А вот от «Лос-Анджелеса» ждут максимум четырех забитых мячей. Индивидуальный тотал американцев больше 3.5 котируется за 1.88.

«Челси» также считается главным фаворитом квартета D с коэффициентом 1.40. Шансы «Лос-Анджелеса» стать лучшим клубом группы котируются за 10.00. Для сравнения, на «Фламенго» и «Эсперанс» можно поставить за 3.90 и 75.00 соответственно.

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