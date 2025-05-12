Клиент PARI поставил более 150 000 рублей на победу «Челси» над «Манчестер Юнайтед» в 37-м туре АПЛ

В пятницу, 16 мая, в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед игрой эксперты считают лондонцев явными фаворитами предстоящего поединка. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.80 (эквивалентно приблизительно 20% вероятности), в то время как котировки на победу «Манчестер Юнайтед» составляют 6.60 (около 15%).

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе подопечных Энцо Марески. В общем массиве ставок на исход предстоящего матча почти 88% приходится на победу «Челси». На успех «Манчестер Юнайтед» сделано 10%, еще 2% приходится на ничью.

Аналитики PARI ждут результативной игры от команд Энцо Марески и Рубена Аморима. С высокой долей вероятности соперники порадуют болельщиков как минимум тремя забитыми мячами. Поставить на это можно по коэффициенту 1.53. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен в линии за 2.50. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.75. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.07.

Самый ожидаемый счет матча — 2:0 в пользу «Челси» за 8.50. Менее уверенная победа «аристократов» 2:1 оценивается коэффициентом 9.00. За 10.00 в линии PARI идут результативная ничья 1:1 и минимальная победа лондонцев со счетом 1:0. Самый вероятный автор гола в предстоящем матче — полузащитник «Челси» Коул Палмер (2.15). Следом идут его одноклубники Ноги Мадуэке (2.50) и Педру Нету (2.90). Среди игроков «Манчестер Юнайтед» наибольшие шансы отличиться имеет Бруну Фернандеш (4.50).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 158 654 рубля. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, куда включил и пари на победу «Челси», доступное в момент ставки за 1.47. Общий коэффициент экспресса составил 3.32.

Перед очным матчем команды занимают диаметрально противоположные позиции в АПЛ. «Челси» подходит к игре, находясь на пятой строчке в турнирной таблице и имея в своем активе три победы в последних пяти матчах лиги. От занимающего четвертое место «Манчестер Сити» подопечные Марески отстают всего на два очка. «Манчестер Юнайтед» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В пяти последних матчах чемпионата манкунианцы потерпели четыре поражения и лишь одну игру свели к ничьей.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. Борьба за чемпионство официально закончилась еще два тура назад, однако ряд команд продолжают решать свои локальные турнирные задачи. В частности, итоговые перспективы «Челси» остаются крайне оптимистичными. Ставка на попадание команды в топ-4 АПЛ оценивается в 3.40, в то время как поставить на то, что подопечные Энцо Марески по итогам розыгрыша займут место с первого по шестое, можно за 1.17.