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10 июня 10:01ГлавнаяНовости

PARI: FaZe Clan победит MIBR и пройдет в третью стадию BLAST.tv Austin Major

Самая крупная ставка — 400 000 рублей
Валентин Васильев

10 июня на BLAST.tv Austin Major по Counter-Strike 2 пройдет решающий пятый раунд второго группового этапа. В этот день определятся последние три команды, которые получат слоты в следующей стадии. В одном из матчей навылет сойдутся FaZe Clan и MIBR. Серия в формате best-of-3 стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, FaZe будет фаворитом. Поставить на победу состава s1mple можно с котировкой 1.44. FaZe начала выступление на мейджоре с двух побед — над Heroic и TYLOO. Однако после этого коллектив s1mple дважды уступил — сначала Legacy, а потом 3DMAX. Причем в обоих случаях ростер проигрывал со счетом 0:2. Поставить на победу FaZe со счетом 2:1 в грядущем матче можно с котировкой 3.05. На 2:0 в пользу s1mple и компании аналитики дают коэффициент 2.45. Ставка на FaZe с форой по раундам (-7.5) доступна за 2.35, а с форой (-5.5) — за 1.87.  

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MIBR в предыдущем раунде сенсационно обыграла одних из главных фаворитов турнира — Falcons. Вероятность того, что бразильцы смогут сотворить еще одну сенсацию и выбьют из мейджора FaZe, оценивается котировкой 2.80. Коэффициент на MIBR с форой по картам (+1.5) составляет 1.48, а с форой (-1.5) — 5.30. Взять индивидуальный тотал MIBR по раундам больше 24.5 можно за 1.64

Клиенты PARI также чуть больше верят в успех FaZe. На победу состава s1mple приходится 57% от общего объема ставок на исход поединка. 

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 400 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех матчей мейджора, включив в него победу FaZe за 1.45. Общий коэффициент экспресса составил 2.60.  

На матч зарегистрирован и крупный ординар. Другой пользователь PARI решил рискнуть и поставить 300 000 рублей с коэффициентом 2.70 на номинального аутсайдера MIBR.

BLAST.tv Austin Major проходит с 3 по 22 июня в Остине, США. Призовой фонд чемпионата составляет $1,25 млн. Ранее из второго в третий этап чемпионата прошли VP, Legacy, paiN, FURIA и 3DMAX. FaZe сейчас находится на восьмом месте в списке основных претендентов на трофей. На чемпионство команды можно поставить с коэффициентом 25.00. Шансы MIBR стать триумфаторами мейджора поднялись после победы над Falcons и теперь оцениваются коэффициентом 100.00

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