Клиенты PARI уверены в победе «Астон Виллы» над «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии по футболу

В субботу, 26 апреля, «Кристал Пэлас» примет «Астон Виллу» в рамках полуфинала Кубка Англии по футболу. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 19:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на игру.

Перед матчем аналитики отдают небольшое преимущество команде из Бирмингема. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» в основное время можно с коэффициентом 2.20, что соответствует примерно 43% вероятности. Триумф «Кристал Пэлас» оценивается в линии ставкой за 3.25 (приблизительно 29%), тогда как ничья доступна за 3.45 (около 28%).

В то же время на выход подопечных Унаи Эмери в финал можно поставить с коэффициентом 1.65, что эквивалентно примерно 58% вероятности. Котировки на проход «Пэлас» в заключительную стадию турнира составляют 2.25 (около 42%).

Клиенты PARI, напротив, практически не сомневаются в успехе «Астон Виллы». В общем объеме ставок на исход матча почти 96% приходится на триумф команды Унаи Эмери, тогда как на победу «Кристал Пэлас» — всего 1%. 3% сделано на вничью. Что же касается пари на выход в финал, то на «Астон Виллу» приходится более 99% от всего оборота ставок рынка.

Согласно оценкам букмекера, команды в предстоящем матче вряд ли способны забить три мяча — пари на тотал больше 2.5 в предстоящем матче доступно за 1.98. В случае обратного исхода сыграет ставка с коэффициентом 1.82. Вероятность обмена голами котируется за 1.80. Поставить на то, что как минимум одной из команд не удастся отправить мяч в ворота соперника, можно по коэффициенту 2.00.

По мнению аналитиков PARI, самый вероятный счет предстоящего матча — ничья 1:1 за 7.00. Победа «Астон Виллы» со счетом 1:0 оценивается в 8.00, нулевая ничья доступна за 8.50. Нельзя исключать и победу «Виллы» со счетом 2:1 — на нее можно поставить по коэффициенту 9.00.

На счету «Кристал Пэлас» всего два выхода в финал Кубка Англии в 1990 и 2016 годах, причем каждый раз итоговую успех праздновали соперники лондонцев. В текущем розыгрыше подопечные Оливера Гласнера одержали победы над «Стокпортом» (1:0), «Донкастером» (2:0), «Миллуоллом» (3:1) и «Фулхэмом» (3:0).

«Астон Вилла» побеждала в старейшем футбольном турнире в мире семь раз, правда, последний триумф датирован 1957 годом. В текущем розыгрыше бирмингемцы на пути к «Уэмбли» одержали победы над «Вест Хэмом» (2:1), «Тоттенхэмом» (2:1), «Кардиффом» (2:0) и «Престоном» (3:0).