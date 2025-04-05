Клиенты PARI ставят на ЦСКА против «Динамо» в 23-м туре РПЛ

6 апреля в одном из ключевых матчей 23-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Динамо». Столичное дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил и рассказала о ставках клиентов на воскресную игру.

До игры букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно по коэффициенту 2.20, что соответствует примерно 43% вероятности. Котировки на триумф «Динамо» составляют 3.20 (приблизительно 30%). Ничья в линии PARI идет за 3.45 (около 27%).

Клиенты PARI отдают предпочтение ЦСКА. На победу красно-синих приходится 64% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода игры. Еще 21% от всего оборота пари сделан в пользу триумфа «Динамо», а 15% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Ставки на это событие принимаются за 1.87. Если команды Марко Николича и Марцела Лички ограничатся максимум двумя мячами, сыграет ставка за 1.93. Стоит отметить, что за последние десять туров ставка на тотал больше 2.5 зашла в четырех матчах с участием ЦСКА и шести — с участием «Динамо».

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.70. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.13. На отрезке из последних десяти туров РПЛ ставка «обе забьют» сыграла в четырех матчах с участием ЦСКА и сразу девяти — с участием «Динамо».

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.00. Ставки на ЦСКА с нулевой форой доступны за 1.63, на «Динамо» — за 2.30. В случае сухой победы любой из команд сыграет коэффициент 2.50. В активе ЦСКА и «Динамо» в этом чемпионате восемь и пять сухих побед соответственно.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящее столичное дерби — 100 000 рублей на тотал больше 2.5 по голам с коэффициентом 1.80.

По итогам 22 туров чемпионата «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 42 очками, а ЦСКА находится на пятой строчке с 41 баллом. Матч первого круга завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. В линии PARI шансы «Динамо» на чемпионство котируются за 25.00, шансы ЦСКА за 35.00. Если команда Лички финиширует в тройке, сыграет ставка за 3.00, аналогичная котировка на ЦСКА составляет 4.50.