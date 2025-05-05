Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
6 мая 9:21ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 159 000 рублей на УНИКС в матче с ЦСКА

По оценкам аналитиков, общий счет встречи составит не менее 168 очков
Валентин Васильев

6 мая ЦСКА сыграет с УНИКСом в первом матче полуфинальной серии. Игра пройдет на арене ДС «Мегаспорт» и стартует в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом ЦСКА с коэффициентом 1.65, что соответствует 60% вероятности. Заключить пари на успех УНИКСа можно с коэффициентом 2.25. Вероятность победы казанского коллектива составляет около 40%.

Клиенты PARI также склоняются к победе московской команды. 71% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «армейцев». Тем не менее самая крупная ставка была сделана на УНИКС — один из клиентов поставил 159 200 рублей на победу казанцев по коэффициенту 2.80.

Получить до 25 000 рублей от PARI

По оценкам аналитиков, общий счет встречи составит не менее 168 очков. Поставить на тотал больше 167.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 167.5 — с коэффициентом 1.93. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 83.5 котируется за 1.60. Такую же ставку на УНИКС можно сделать за 2.03.

Обе команды легко прошли четвертьфинальную стадию. Так, ЦСКА одержал три победы подряд над «Пари НН», тогда как УНИКС трижды расправился с «Автодором». Тем не менее букмекеры считают, что в полуфинале сильнее окажутся москвичи — ставки на их проход в финал принимаются по коэффициенту 1.55. Если же победителем станет УНИКС, сыграет ставка за 2.45. Поставить на то, что командам потребуются все семь матчей для определения финалиста, можно за 2.85.

ЦСКА считается главным претендентом на победу в текущем сезоне после «Зенита». Ставки на чемпионство «армейцев» принимаются по коэффициенту 2.55. Аналогичную ставку на УНИКС можно сделать за 5.10.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки
Аналитика
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Клиенты PARI прогнозируют победу «Ливерпуля» над «Челси» в 35-туре АПЛ
Новости
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге
Новости
Пользователь PARI поставил 300 000 рублей на Арину Соболенко в финале Madrid Open
Пользователь PARI поставил 300 000 рублей на Арину Соболенко в финале Madrid Open
Новости
Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» против «Салавата Юлаева» в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Клиент PARI поставил 5 000 000 рублей на «Локомотив» против «Салавата Юлаева» в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Новости
Клиент PARI поставил более 4 000 000 рублей на «Трактор» против «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
Клиент PARI поставил более 4 000 000 рублей на «Трактор» против «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
Новости
«Бетис» обыграет «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций, считают в PARI
«Бетис» обыграет «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций, считают в PARI
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на «Челси» против «Юргордена» в полуфинале Лиги конференций
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на «Челси» против «Юргордена» в полуфинале Лиги конференций
Новости
Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу
Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу
Новости
PARI: «Тоттенхэм» — фаворит первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Буде-Глимт»
PARI: «Тоттенхэм» — фаворит первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Буде-Глимт»
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных