Клиент PARI поставил 159 000 рублей на УНИКС в матче с ЦСКА

6 мая ЦСКА сыграет с УНИКСом в первом матче полуфинальной серии. Игра пройдет на арене ДС «Мегаспорт» и стартует в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом ЦСКА с коэффициентом 1.65, что соответствует 60% вероятности. Заключить пари на успех УНИКСа можно с коэффициентом 2.25. Вероятность победы казанского коллектива составляет около 40%.

Клиенты PARI также склоняются к победе московской команды. 71% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «армейцев». Тем не менее самая крупная ставка была сделана на УНИКС — один из клиентов поставил 159 200 рублей на победу казанцев по коэффициенту 2.80.

По оценкам аналитиков, общий счет встречи составит не менее 168 очков. Поставить на тотал больше 167.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 167.5 — с коэффициентом 1.93. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 83.5 котируется за 1.60. Такую же ставку на УНИКС можно сделать за 2.03.

Обе команды легко прошли четвертьфинальную стадию. Так, ЦСКА одержал три победы подряд над «Пари НН», тогда как УНИКС трижды расправился с «Автодором». Тем не менее букмекеры считают, что в полуфинале сильнее окажутся москвичи — ставки на их проход в финал принимаются по коэффициенту 1.55. Если же победителем станет УНИКС, сыграет ставка за 2.45. Поставить на то, что командам потребуются все семь матчей для определения финалиста, можно за 2.85.

ЦСКА считается главным претендентом на победу в текущем сезоне после «Зенита». Ставки на чемпионство «армейцев» принимаются по коэффициенту 2.55. Аналогичную ставку на УНИКС можно сделать за 5.10.