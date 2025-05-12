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14 мая 18:02ГлавнаяНовости

Более тысячи клиентов FONBET посетили матч Кубка России

1300 человек забронировали 2500 билетов
Валентин Васильев

В рамках программы лояльности компания провела акцию среди активных ВИП-клиентов и предложила на выбор посетить финал Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» или забрать фрибет. Более 30% участников предпочли поход на футбол. В результате 1300 человек забронировали 2500 билетов.

Первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Победитель Пути РПЛ выходит в Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов (там в финале сыграют «Спартак» и «Ростов»). Санкт-петербургский «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

По условиям программы лояльности, еженедельно VIP-клиенты БК FONBET могут получить до 20% в виде кэшбека. Его размер зависит от текущего уровня и статуса клиента. 

Всего в программе лояльности предусмотрено 12 уровней и четыре основных статуса. Помимо регулярного кешбэка, клиенты программы участвуют в лотереи «Колесо Удачи», где разыгрываются фрибеты. Игроки со статусом Silver Pro также получают дополнительную возможность компенсировать расходы на посещение ресторана и спортивных мероприятий.  Клиенты с уровнем Gold получают доступ к эксклюзивной услуге Консьерж-сервис FONBET: персональный ассистент решает любые повседневные и эксклюзивные задачи -  от приобретения лучших билетов на матчи и бронирования ресторанов до поиска редких товаров и организации путешествий под ключ.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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