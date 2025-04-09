Клиент PARI поставил 400 000 рублей на победу «Краснодара» в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо»

25 апреля «Динамо» Махачкала и «Краснодар» встретятся в первом матче 26-го тура РПЛ. Поединок пройдет в Махачкале и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом гостей. Коэффициент на успех «Краснодара» — 1.85, что соответствует примерно 53% вероятности. Поставить на то, что выиграют махачкалинцы, можно за 5.00 (около 20%). Ничья котируется за 3.55 (приблизительно 27%). Матч первого круга в Краснодаре завершился со счетом 0:0.

Клиенты PARI уверены в успехе «Краснодара». Около 97% от объема ставок на исход игры приходится на победу команды Мурада Мусаева.

Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.18. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.70.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Динамо», и «Краснодар», сыграет коэффициент 2.15. Обратный исход идет за 1.70. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.25.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа гостей 1:0 за 6.50. На то, что первой отличится команда Мурада Мусаева, можно поставить за 1.63. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Дагестана составляют 2.85.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.92 и включил в него пари на победу «Краснодара». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.96. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 168 000 рублей.

«Краснодар» после 25 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. Идущий вторым «Зенит» «быки» опережают на два очка. В своем последнем матче краснодарцы одержали домашнюю победу над «Ахматом» (3:1). Вероятность того, что «горожане» станут чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 2.15. На то, что подопечные Михаила Галактионова окажутся в числе двух сильнейших клубов, предлагают коэффициент 1.18.

«Динамо» в своем последнем матче в РПЛ на выезде проиграло «Оренбургу» (1:2). Команда Хасанби Биджиева занимает десятую позицию, набрав 27 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей — 4 балла.