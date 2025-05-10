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10 мая 8:42ГлавнаяНовости

Клиенты PARI полагают, что «Зенит» обыграет махачкалинское «Динамо» и продолжит борьбу за чемпионство

Около 99% от объема ставок на исход игры приходится на победу чемпиона
Валентин Васильев

10 мая в рамках 28-го тура РПЛ зрителей ждет продолжение чемпионской гонки. «Зенит» попытается сократить отставание от «Краснодара» в матче против «Динамо Махачкала». Поединок состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Зенита» можно с котировкой 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Успех хозяев оценивается коэффициентом 7.80 (около 12%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.20 (приблизительно 23%). 

Клиенты PARI уверены в успехе «Зенита». Около 99% от объема ставок на исход игры приходится на победу команды Сергея Семака. 

Аналитики ожидают увидеть достаточно сухой матч. Вероятность того, что «Зенит» и «Динамо Махачкала» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.38. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 2.18. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивается котировкой 1.70. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 2.30. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.60.

Команды лишь однажды прежде встречались друг с другом — в первом круге победу праздновал «Зенит» со счетом 2:1. В последних пяти матчах у петербуржцев четыре победы и восемь забитых мячей. Коэффициент на индивидуальный тотал «Зенита» больше 0.5 составляет 1.14, а на тотал больше 1.5 — 1.80. Взять три мяча от питерцев можно за 3.35

У «Динамо Махачкалы» только две победы в пяти последних матчах. Однако команда сумела по два мяча забить лидерам сезона — «Краснодару» и «Спартаку». Ставка на гол хозяев доступна за 2.00. Вероятность того, что махачкалинцы забьют минимум дважды, оценивается котировкой 6.40

 Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Зенита» со счётом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Коэффициент 7.50 аналитики дают на ничью 0:0. Ставка на победу хозяев со счетом 1:0 доступна за 15.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 13 событий с общим коэффициентом 5.87 и включил в него пари на то, что «Зенит» не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.09.

За три тура до конца «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками в активе, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Поставить на то, что петербуржцы вырвутся вперед и снова завоюют трофей, можно с коэффициентом 3.50. Вероятность того, что «Зенит» не сможет отстоять титул, оценивается котировкой 1.30.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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