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18 апреля 10:08ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Динамо Минск» сравняет счет в серии с «Трактором»

Аналитики не сомневаются в том, что игра также будет результативной
Валентин Васильев

18 апреля минское «Динамо» проведет четвертый матч с «Трактором» в рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

После драматического разгрома «медведей» в прошлом матче, аналитики PARI считают, что «зубры» имеют неплохие шансы сравнять счет в серии. Ставки на победу «Динамо» в основное время принимаются по коэффициенту 2.30, что соответствует 43% вероятности. Заключить пари на успех «Трактора» можно за 2.80, ничья идет за 4.20. Эти котировки выражают вероятности 35% и 22%.

По большей части, клиенты PARI на этом рынке также отдают предпочтение хозяевам. 78% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Динамо». 15% сделано на успех «Трактора», а доля ничьей составляет 7%.

Поставить на итоговую победу «Динамо» с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.75. Если же победят «медведи», сыграет ставка за 2.10. На этом рынке перевес в сторону «зубров» заметен еще сильнее — на их победу приходится 88% от всего оборота ставок рынка.

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Учитывая, что во всех трех предыдущих матчах серии забрасывалось не менее шести шайб, аналитики почти не сомневаются в том, что предстоящая игра также будет результативной. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.40, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.80. Один из клиентов PARI настолько уверен в результативности команд, что поставил 300 000 рублей на тотал больше 4.5.

Первые два матча серии «Динамо» с «Трактором» завершились в пользу челябинского коллектива со счетом 4:2 и 4:3 (ОТ) соответственно. Тем не менее третья игра, которая прошла в Минске, обернулась настоящим кошмаром для «медведей» — команда пропустила восемь шайб, так и не распечатав ворота противника.

Тем не менее столь бескомпромиссный разгром практически не повлиял на букмекерские оценки итогов серии. «Трактор» по-прежнему считается фаворитом четвертьфинального противостояния с коэффициентом 1.40. Если же серия завершится в пользу «Динамо», сыграет ставка за 3.00.

Практически без изменений остались и котировки букмекеров на итоги Кубка Гагарина. «Трактор» все еще считается главным конкурентом «Локомотива» с коэффициентом 4.70. А вот «Динамо» больше не выступает главным аутсайдером — теперь эта роль досталась «Авангарду» (42.00). Заключить пари на то, что «зубры» станут чемпионами, можно по коэффициенту 18.00.

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