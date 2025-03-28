Клиенты PARI абсолютно уверены во второй победе «Динамо» над СКА в плей-офф Кубка Гагарина

29 марта состоится второй матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между московским «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча бело-голубых. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу «армейцев» можно по коэффициенту 3.00 (или 32%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.80 (25%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.15 (44%).

Клиенты PARI верят в успех «Динамо». На триумф команды Алексея Кудашова приходится 85% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 9% от всего объема пари сделано на триумф коллектива Романа Ротенберга, а 6% — на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи также зафиксировано абсолютное преимущество «Динамо» — 100%.

Аналитики считают проход «Динамо» в следующую стадию турнира более вероятным. Если московский клуб окажется в четвертьфинале, сыграет ставка за 1.40 (67%). Проход СКА котируется перед вторым матчем за 2.90 (33%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.27. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если питерцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.90.

Предыдущая игра 1/8 финала между «Динамо» и СКА завершилась со счетом 4:1. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.53. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.45.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, набрав 89 очков. СКА остановился на седьмом месте Запада с 82 очками. Бело-голубые и «армейцы» из северной столицы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата шесть раз. Счет по личным встречам — 5:1 в пользу динамовцев. В плей-офф москвичи тоже вырвались вперед —1:0.