Клиенты PARI: «Динамо» победит СКА и пройдет в ¼ финала Кубка Гагарина

4 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между московским «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у бело-голубых больше шансов на триумф. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу «армейцев» из северной столицы можно по коэффициенту 2.85 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (23%).

Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.73 (55%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.10 (45%).

Клиенты PARI верят в успех московской команды. На победу «Динамо» приходится около 78% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 18% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 79% на 21% в пользу бело-голубых.

Аналитики считают проход «Динамо» в следующую стадию турнира более вероятным. Если московский клуб окажется в четвертьфинале, сыграет ставка за 1.08 (88%). Проход СКА котируется перед пятым матчем за 8.00 (12%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если петербуржцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.00.

Предыдущая игра 1/8 финала между СКА и «Динамо» завершилась со счетом 5:4 в пользу москвичей, но в основное время встречи был зафиксирован результат 4:4. Аналитики PARI считают, что пятое противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий и добавил в купон прогноз на то, что СКА и «Динамо» забросят не менее пяти шайб, по котировке 1.50. Общий коэффициенте экспресса — 2.25.

«Динамо» закончило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, набрав 89 очков. СКА остановился на седьмом месте Запада с 82 очками. Бело-голубые и армейцы из северной столицы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата шесть раз. Счет по личным встречам — 5:1 в пользу динамовцев. В плей-офф москвичи тоже по-прежнему впереди — 3:1. Поставить на выход «Динамо» в следующий раунд можно по коэффициенту 1.08. Если подопечные Романа Ротенберга перевернут игру и оставят бело-голубых за бортом, зайдет ставка за 7.90.

Шансы «Динамо» завоевать трофей котируются за 9.00. Если СКА удастся выиграть Кубок Гагарина, сыграет коэффициент 40.00.