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2 мая 11:49ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 4 000 000 рублей на «Трактор» против «Динамо» — в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Котировки на победу динамовцев с учетом овертайма составляют 1.65
Валентин Васильев

2 мая в третьем матче серии полуфинала плей-офф КХЛ встретятся «Динамо» и «Трактор». Игра пройдет в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока счет в серии 2-0 в пользу уральцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы москвичей выше. На победу команды Алексея Кудашова в основное время можно поставить за 2.17. Это примерно 45% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 3.10 (около 32%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.15 (приблизительно 23%).
 

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Котировки на победу динамовцев с учетом овертайма составляют 1.65. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.

Клиентов PARI верят в победу гостей. На успех «Трактора» приходится около 60% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 38% сделано на «Динамо», еще приблизительно 2% — на ничью. 

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдут челябинцы, предлагают коэффициент 1.25, а шансы «Динамо» оценили в 4.05. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.90. Вероятность того, что «Трактор» победит в четырех играх, оценили котировкой 4.60.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.15. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.70

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 4 041 041 рубль на победу «Трактора» в основное время по котировке 3.10. 
«Трактор» выиграл оба матча на своем льду (4:3, 3:2). Шансы челябинцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 3.20. Сделать ставку на итоговое чемпионство подопечных Алексея Кудашова можно за 12.50

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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