Клиент PARI поставил 350 000 рублей на победу «Трактора» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Динамо»

4 мая в четвертом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ встретятся «Динамо» и «Трактор». Игра пройдет в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока счет в серии 3-0 в пользу уральцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы москвичей выше. На победу команды Алексея Кудашова в основное время можно поставить за 2.20. Это примерно 44% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 3.10 (около 32%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.00 (приблизительно 24%).



Котировки на победу динамовцев с учетом овертайма составляют 1.65. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.



Клиенты PARI склоняются к успеху хозяев. Примерно 49% от общего объема ставок на исход основного времени матча сделано на победу динамовцев. Около 44% сделано на гостей, еще приблизительно 7% — на ничью.

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдут челябинцы, предлагают коэффициент 1.04, а шансы «Динамо» оценили в 11.00. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 5.30. Вероятность того, что «Трактор» победит в четырех играх, оценили котировкой 2.20.



Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.17. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.70.



Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 350 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу команды Бенуа Гру в основное время с коэффициентом 3.10. В случае успеха чистый выигрыш составит 735 000 рублей.

«Трактор» выиграл оба матча на своем льду (4:3, 3:2), а затем победил и в Москве (3:2 ОТ). Шансы челябинцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 3.05. Сделать ставку на то, что подопечные Алексея Кудашова переломят ход серии, а затем и станут чемпионами, можно за 39.00.