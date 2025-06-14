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14 июня 16:38ГлавнаяНовости

Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»

Пока в серии ничья
Источник: PARI
Источник: PARI

15 июня состоится пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Эдмонтоном Ойлерз» и «Флоридой Пантерз». Начало встречи — в 03:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче нет явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают «Эдмонтону». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать победу «Флориды» можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Триумф «Эдмонтона» с учетом овертайма котируется за 1.80 (53%). Поставить на итоговый успех «Флориды» можно за 2.00 (47%).

Клиенты PARI верят в успех канадской команды. На победу «Ойлерз» приходится около 58% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 32% сделано в пользу «Пантерз», еще приблизительно 10% — на ничью.

Аналитики считают итоговую победу «Эдмонтона» в Кубке Стэнли чуть более вероятной. Если канадцы возьмут главный трофей, сыграет ставка за 1.88. Чемпионство «Флориды» котируется за 1.90. Вероятность того, что финальная серия Кубка Стэнли растянется на семь матчей, оценивается коэффициентом 1.85.

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Заключить пари на то, что победитель второго матча определится в основное время, можно за 1.23. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 11.00. Если «Флорида» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.10.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 000 360 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из двух событий, в том числе на то, что «Флорида» забьет более трех голов, по котировке 1.95. Общий коэффициент экспресса — 5.07.

В настоящий момент счет в серии 2:2. «Ойлерз» выиграли первый матч со счетом 4:3 (в овертайме). Затем «Пантерз» одержали две победы подряд — 5:4 (ОТ) и 6:1. В четвертом поединке канадский клуб восстановил статус-кво (5:4 ОТ).

«Эдмонтон» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, а в плей-офф прошел «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), «Вегас Голден Найтс» (4:1) и «Даллас Старз» (4:1). «Флорида» остановилась на пятом месте Востока в регулярке НХЛ. В плей-офф Пантеры победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» (4:1), «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и «Каролину Харрикейнз» (4:1).

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