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6 июня 9:41ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 600 000 рублей на победу «Флориды» во втором матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»

«Ойлерз» ведут в серии
Валентин Васильев

7 июня состоится второй матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Эдмонтоном Ойлерз» и «Флоридой Пантерз». Начало встречи — в 03:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

Букмекеры считаютчто в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажется «Эдмонтон». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать победу «Флориды» можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Триумф «Эдмонтона» с учетом овертайма котируется за 1.80 (53%). Поставить на итоговый успех «Флориды» можно за 2.00 (47%). 

Клиенты PARI, однако, верят в успех американской команды. На победу «Флориды» приходится около 87% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано в пользу «Эдмонтона», еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 88% на 12% в пользу «Пантерз». 

Аналитики считают итоговую победу «Эдмонтона» в Кубке Стэнли более вероятной. Если канадцы возьмут главный трофей, сыграет ставка за 1.48 (64%). Победа «Флориды» котируется перед вторым матчем за 2.60 (32%).

Вероятность того, что финальная серия Кубка Стэнли растянется на семь матчей, оценивается коэффициентом 2.70. Поставить на то, что победителю будет достаточно четырех поединков для взятия трофея, можно за 6.80.

 Заключить пари на то, что победитель второго матча определится в основное время, можно за 1.23. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 11.00. Если «Флорида» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.10.

Первая игра между «Эдмонтоном» и «Флоридой» в финале плей-офф завершилась со счетом 4:3. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих команд получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.58. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.30

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 614 985 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из трех ставок, в том числе на победу «Флориды» по котировке 2.70. Общий коэффициент экспресса — 9.29.

«Эдмонтон» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, а в плей-офф прошел «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), «Вегас Голден Найтс» (4:1) и «Даллас Старз» (4:1). «Флорида» остановилась на пятом месте Востока в регулярке НХЛ. В плей-офф Пантеры победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» (4:1), «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и «Каролину Харрикейнз» (4:1).

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