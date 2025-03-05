Клиенты PARI считают, что «Интер» отомстит «Фейеноорду» за «Милан» в 1/8 финала Лиги чемпионов

5 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся «Фейеноорд» и «Интер». Первый матч команд состоится на стадионе «Де Куип» в Роттердаме и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами подопечных Симоне Индзаги. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности. Успех «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 5.90 (около 16%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.17 (приблизительно 23%). На проход «Интера» в следующий этап по итогам двух матчей аналитики дают коэффициент 1.10. Котировка на исход, при котором в четвертьфинале окажется «Фейеноорд», составляет 7.00.

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе итальянского клуба. На победу «Интера» приходится 95% от общего оборота пари на исход встречи, около 3% — на успех хозяев, и еще 2% — на ничью. Также на «нерадзурри» приходится 99% от всего оборота ставок на исход противостояния.

Аналитики ожидают увидеть достаточно результативный матч. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.80. На минимум четыре мяча в игре аналитики дают котировку 2.85. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.90. Обратный вариант можно взять с такой же котировкой — 1.90.

Для «Фейеноорда» это будет второй подряд итальянский соперник в Лиге чемпионов. В предыдущем раунде нидерландский клуб обыграл земляков «Интера» — «Милан», забив по мячу в каждом из двух матчей. Поставить на гол «Фейеноорда» в грядущем поединке можно с котировкой 1.70.

Однако «Интер» показал самую надежную оборону в групповом этапе ЛЧ, пропустив за восемь игр всего один мяч. Вероятность того, что подопечные Индзаги сохранят свои ворота в неприкосновенности, оценивается коэффициентом 2.18. Поставить на то, что «Интер» забьет минимум дважды, можно с котировкой 1.65. Коэффициент на то, что подопечные Индзаги отличатся не менее трех раз, составляет 2.95. Вероятность того, что один из этих мячей окажется на счету Лаутаро Мартинеса, оценивается котировкой 2.40.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 000 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех матчей ЛЧ, включив в него ставку на выход «Интера» в четвертьфинал за 1.11. Общий коэффициент экспресса составил 3.59.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Интера» со счетом 1:0 или 2:0. Оба исхода доступны в линии PARI за 7.50. Ничью 1:1 можно взять за 9.00. Коэффициент на успех «Фейеноорда» со счетом 1:0 составляет 17.00.

«Интер» находится на седьмом месте в списке фаворитов в борьбе за трофей. Вероятность того, что итальянцы станут чемпионами ЛЧ, оценивается котировкой 13.00. Поставить на то, что подопечные Индзаги, как и два года назад, дойдут до финала, можно с коэффициентом 6.50. На неожиданный триумф в ЛЧ «Фейеноорда» аналитики дают котировку 250.00. Ставка на выход нидерландцев в финал доступна за 50.00.