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7 мая 17:19ГлавнаяНовости

Клиенты PARI верят, что «Фиорентина» возьмет реванш у «Бетиса» в полуфинале Лиги конференций

Аналитики не ждут голевой феерии
Валентин Васильев

8 мая «Фиорентина» проведет ответный матч против «Бетиса» в полуфинале Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «Фиорентина» сможет отомстить «бетикос» за поражение в Севилье. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 2.30, что соответствует 42% вероятности. Поставить на успех «Бетиса» можно за 3.10, ничья идет за 3.45. Вероятности этих исходов составляют примерно 30% и 28%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 75% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Фиорентины». Еще 4% сделано на ничью и 21% — на победу гостей.

Впрочем, даже если «Фиорентина» победит в ответной игре, букмекеры сомневаются, что ей удастся обойти «Бетис» в гонке за место в финале. Поставить на проход «фиалок» в решающий этап турнира можно с коэффициентом 2.85, аналогичная ставка на испанцев доступна за 1.42. Большинство игроков на этом рынке также считают, что именно «Бетис» станет финалистом Лиги конференций. 91% от общего объема ставок на проход приходятся на подопечных Мануэля Пеллегрини.

Аналитики ожидают низового противостояния. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.95, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.85. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.75. Один из клиентов поставил 112 963 рубля на то, что в предстоящей игре будет забит хотя бы один гол, по котировке 1.40. Ставка вошла в экспресс из трех еврокубковых матчей с суммарным коэффициентом 3.10

Наиболее вероятным исходом матча считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот результат можно по коэффициенту 7.00.

«Бетис» считается главным претендентом на победу в Лиге конференций после «Челси», который идет фаворитом за 1.40. Ставки на победу «бетикос» принимаются по коэффициенту 4.00. А вот чемпионство «Фиорентины» котируется за 11.00 — хуже шансы только у шведского «Юргордена», который считается аутсайдером с коэффициентом 250.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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