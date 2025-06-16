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17 июня 9:14ГлавнаяНовости

PARI: «Флорида» в четвертый раз обыграет «Эдмонтон» и станет обладателем Кубка Стэнли

На победу «Флориды» приходится около 86% от общего оборота ставок
Валентин Васильев

18 июня состоится шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтоном Ойлерз». Начало встречи — в 03:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Флориду». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу «Эдмонтона» можно по коэффициенту 2.95 (или 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа «Пантерз» с учетом овертайма котируется за 1.68 (57%). Поставить на итоговый успех «Ойлерз» можно за 2.20 (43%).

Клиенты PARI верят в успех американской команды. На победу «Флориды» приходится около 86% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 8% сделано в пользу «Эдмонтона», еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 85% на 15% в пользу «Пантерз».

Аналитики считают итоговую победу «Флориды» в Кубке Стэнли более вероятной. Если американцы возьмут главный трофей, сыграет ставка за 1.25 (76%). Победа «Эдмонтона» котируется перед шестым матчем за 3.95 (32%).

Заключить пари на то, что победитель второго матча определится в основное время, можно за 1.22. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если «Эдмонтон» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.40.

Предыдущая игра между «Эдмонтоном» и «Флоридой» завершилась со счетом 5:2. Аналитики PARI считают, что шестое противостояние этих команд получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.55. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 297 211 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из четырех ставок. В том числе на победу «Флориды» с учетом овертайма по котировке 1.70. Общий коэффициент экспресса — 2.21 после отмены одного из событий.  

«Эдмонтон» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, а в плей-офф прошел «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), «Вегас Голден Найтс» (4:1) и «Даллас Старз» (4:1). «Флорида» остановилась на пятом месте Востока в регулярке НХЛ. В плей-офф Пантеры победили «Тампу-Бэй Лайтнинг» (4:1), «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) и «Каролину Харрикейнз» (4:1).

Счет в финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» перед шестым матчем — 3:2 в пользу «Пантерз».

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