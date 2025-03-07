Букмекеры, представители спортивных федераций из госсектора рассказали о роли букмекеров в развитии спорта на ежегодном деловом завтраке РБК

На ежегодном деловом завтраке РБК «Спорт и ставки: результат и поддержка» представители государственного сектора и спортивных федераций отметили вклад ведущих легальных букмекерских компаний России в развитие профессионального и массового спорта в стране, его популяризацию, а также обсудили социальную ответственность букмекеров и законодательное регулирование отрасли.

О росте целевых отчислениях букмекеров и их распределении:



Целевые отчисления легальных букмекеров за 2024 год составили 35 миллиардов и 200 миллионов, 12.2 млрд из которых пришлись на долю БК Fonbet. Сейчас целевые отчисления букмекеров — один из главных способов поддержки российского спорта. Особую значимость финансовая поддержка обрела в свете недавних заявлений о возможном возвращении наших спортсменов на международную арену.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, целевые отчисления легальных букмекеров с 2% от выручки до 2,25%, к 2028-му — до 2,5%.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев осенью 2024 года также объявил о создании фонда поддержки спорта в РФ, который будет аккумулировать отчисления букмекеров от ставок, в том числе на события, проходящих за пределами России и в организации которых не принимают участие российские федерации и лиги.

По словам министра, фонд создается, чтобы нарастить возможности для поддержки спорта, включая олимпийский и паралимпийский комитеты. Предполагается, что деятельность фонда повысит прозрачность и эффективность расходования внебюджетных средств.

Дмитрий Свищев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, депутат ЛДПР, президент Федерации керлинга России

«Поиск денег для финансирования нужд федераций был постоянной гонкой. Сейчас этот вопрос упростился: в 2026 году цифра (прим. целевых отчислений букмекеров на спорт) составит 2,25%, а до 2028 года уже будет 2,5%. Это позволит больше собирать и аккумулировать средства для финансирования спорта. Я, как президент Федерации керлинга, одной из самых любимых федераций в российском народе, до сих пор не могу понять, как формируется механизм отчислений на федерации. Есть федерации, которые получают миллиарды, а есть такие, которые получают десятки тысяч рублей. И все это, конечно, сложно считается. Для многих из нас это несправедливое распределение средств».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET о росте целевых отчислений:

«Мы за то, чтобы отчисления адекватно росли, адекватно размеру рынка, адекватно тем тратам, которые нужно делать на спорт. И Фонбет это устраивает».

Николай Оганезов, советник генерального директора FONBET о нагрузке на отрасль в связи с ростом ЦО:

Основная цель букмекеров — заработать эти деньги. А как они будут распределяться в спорте? В спорте достаточно своих профессионалов, которые знают, как их эффективно потратить. Мы тоже, конечно, заинтересованы, чтобы эти деньги были эффективно потрачены, потому что чем более эффективно они будут потрачены, тем меньше, скажем, шансов, что у нас будут повышаться размеры целевых отчислений.

Новая система, она действительно позволяет, уже заставляет многие федерации быть более активными, придумывать новые проекты и развиваться. Тут уже действительно не посидишь, потому что, я уверен, и фонд будет распределять эти деньги, смотреть проекты, эффективность. Поэтому, да, действительно создание фонда, оно будет стимулировать федерациям быть более активными».

О поддержке спорта букмекерами:

Светлана Журова, советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы о развитии нетрадиционных видов спорта:

«Я знаю, что букмекеры, в частности компания Fonbet, поддерживают и спортивное детское программирование. Это тоже очень интересная тема, мы сегодня ее не затрагиваем, но есть же фиджитал, есть же и киберспорт, где тоже большие ставки, который будет развиваться, поверьте. В итоге, когда мы вернемся на Олимпийские игры, а сейчас Олимпийский комитет проводит свою киберолимпиаду, ему некуда будет деваться, он все равно придет к путинским играм будущего и возьмет на вооружение именно нашу схему проведения игр, где и спорт, и киберспорт соединяются в одно целое и вот появляется фиджитал спорт. Мы первые в мире, кто это сказал, что так и будет. Поддержка как раз детского программирования, именно здорового, нормального, не просто только игры играть, а все-таки уметь что-то создавать, это тоже потрясающая часть, которую тоже букмекеры делают».

Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза о роли букмекеров в развитии спорта

«Для нас букмекеры являются действительно очень важным стратегическим партнёром. Есть довольно много инициатив, которые мы реализуем не то что совместно, а только благодаря букмекерам. Это трофи-туры, в рамках которых мы возим трофей Кубка России вместе с FONBET по регионам, различные фестивали для болельщиков с выступлениями артистов в регионах. Благодаря этому, мы вовлекаем различную аудиторию, в том числе молодежную, в футбол».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET о поддержке спортивный федераций:

«Наши основные направления работы традиционно — футбол и хоккей. Также у нас много направлений полусоциального характера, где нет большого объема ставок. Например, мы активно поддерживаем Федерацию дзюдо России, Федерацию спортивной гимнастики, а также новые виды спорта, такие как падел, который сейчас активно развивается в крупных городах. Вместе с Федерацией падела мы провели первый чемпионат России по паделу. Считаем этот вид спорта (из ракеточных) очень перспективным».

Николай Оганезов, советник генерального директора FONBET о распределении средств и поддержке внутренних соревнований:

«Мы заинтересованы вместе с Министерством спорта развивать именно отечественные форматы и продукты. Мы взаимодействуем с Российским Футбольным Союзом и развиваем вместе FONBET Кубок России; работаем с Континентальной Хоккейной Лигой, развиваем и этот турнир. И тут отмечу, что это как раз значительная часть распределения средств идет на футбол и хоккей, поскольку от национальных событий непосредственно отчисления распределяются в соответствующие федерации».

О маркетинговых контрактах с букмекерами:

Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза о роли букмекеров в развитии спорта



«В последние годы у нас взаимоотношения с букмекерами строятся не только через спонсорский контракт, брендинг и так далее, но и через активную промо-поддержку. Такой пункт в наших контрактах с букмекерами, что у них есть обязательство тратить не менее 30% от бюджета спонсорского на маркетинговые активации, на продвижение соревнований, игроков и так далее. И, как правило, мы видим, что букмекеры тратят гораздо больше, чем эти 30% от их контракта, они в это вкладываются».